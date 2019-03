Von: Redaktion DER FARANG | 22.03.19

BANGKOK: Auf der Chakraphon Road hat ein Motorradtaxifahrer im Streit mit einem Grab-Fahrer diesen erheblich verletzt.

Das Foto von der blutenden Schulter des Grab-Fahrers verursachte in den sozialen Medien heftige Kommentare. Oberstleutnant Phuwadon Unphote von der Polizei von Chanasongkhram am Ende der Khao San Road bestätigte „Daily News Online“ den jüngsten Fall im Revierkampf zwischen den regulären Taxifahrern und denen von Grab. Er gab zu, dass das Gesetz in Bezug auf die Fahrdienste von Grab und Uber unklar sei. Der Beamte forderte die Parteien auf, die Polizei bei Schwierigkeiten anzurufen. Der verletzte Grab-Fahrer sagte, er werde weiter für den Fahrdienstvermittler arbeiten.