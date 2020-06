Aufgrund der niedrigen Fluggastzahlen soll ein Teil der Check-in-Schalter und Hangar am Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok vorübergehend geschlossen werden. Foto: epa/Narong Sangnak

BANGKOK: Der Flughafen Suvarnabhumi plant die Anzahl der Abfertigungsschalter und Hangarflächen zu reduzieren, um Kosten zu sparen.

Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT) bereitet die Schließung von etwa 50 Prozent des Abfertigungsbereichs vor, da die Thai Airways International (THAI) im Rahmen ihres Sanierungsplans die Größe ihrer Flotte und ihrer Flüge reduzieren wird. Dadurch werden weniger Abfertigungsschalter und Hangarflächen benötigt. Bisher war die THAI aufgrund der Anzahl ihrer Flüge auf Suvarnabhumi der größte Dienstleister mit 20 Prozent des Verkehrsaufkommens.

Die AoT will Abfertigungsschalter anderen Fluggesellschaften anbieten. Weiter will der Flughafenbetreiber die Hangars so verwalten, dass die Effizienz maximiert und die Verwaltungskosten gesenkt werden. Es wird geschätzt, dass Suvarnabhumi in der Coronakrise bis 2021 nur 126.000 Flüge verzeichnen wird. Das entspricht einem Rückgang von 66 Prozent, verglichen mit 370.000 im Jahr 2019.