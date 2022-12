Von: Redaktion DER FARANG | 03.12.22

HUA HIN: Immer mehr deutschsprachige Ruheständler streichen in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Segel und verlegen ihren Lebensmittelpunkt nach Thailand. Während auf medizinische Betreuung angewiesene Senioren oder die mit der Pflege völlig überforderten Angehörigen auf die unzumutbar langen Wartzeiten und drastisch steigenden Pflegekos­ten verweisen, wollen aktive Rentner ihren Lebensabend zu einem akzeptablen Preis so sorglos und komfortabel wie nur möglich verbringen. Sie sehnen sich nach einem serviceorientierten Umfeld, in dem jede erdenkliche Hilfestellung oder Pflegeleistung wie auf Knopfdruck schnell und unkompliziert hinzugebucht werden kann.

Die erste Bauphase von Sunshine Prestige – Hua Hins modernste und luxuriöseste Kombination aus Seniorenresidenz, Poolvillen, Apartments und Hotel – ist in vollem Gange und die ersten fertiggestellten Poolvillen sind bereits bewohnt.

Dieses einzigartige Projekt umfasst 56 private Poolvillen, 64 Apartments, Penthouses, Executive Suiten, Royal Suiten und 72 Hotelzimmer. Sunshine Pres­tige wird nach seiner Fertigstellung (Ende 2023/ Anfang 2024) auch ein internationales Restaurant, ein Spa, ein Coiffeur, einen Swimmingpool mit Poolbar, ein Fitnesscenter sowie ein Café, eine Bäckerei u.v.m beinhalten.

