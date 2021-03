Von: Björn Jahner | 29.03.21

HUA HIN: Andrew Stocks, 50, zählt gewiss zum Kreis der prominentesten Expats in Hua Hin und wohl fast jeder ausländische Resident im königlichen Seebad hat seinen Namen zumindest schon einmal gehört. Der britische Selfmademan auf dem lukrativen Markt für luxuriöse Seniorenresidenzen in Thailand zeigt, wo es langgeht und baut sein Immobilienimperium weiter aus.

Wer den ersten Teil seines Lebenswegs liest, dem kann es schwindlig werden: Als Gründer namhafter Firmen, darunter Empire Properties, British Thai Group und Best Western Plus Serenity, sowie als Mitbegründer eines Golfplatzes mit Wohnanlage in Bangsaen und Entwickler von The Heights Villages, kletterte Andrew die Karriereleiter steil empor. Seine knapp bemessene Freizeit wiederum nutzte er für die Gründung der wohltätigen Stiftung und Glaubensgemeinschaft „Power of Love“, die sozial vernachlässigten Kindern die Chance auf ein neues Leben gibt.

Eine Lücke gefunden – und ausgefüllt

Während sich andere an dieser Stelle wohl längst in ihrem Erfolg gesonnt hätten, entwickelte der agile Brite ein für Thailand völlig neues Immobilienkonzept – luxuriöse Seniorenresidenzen für europäische Ruheständler. Mit der Gründung von Sunshine International im Jahr 2018 setzte Andrew einen weiteren beruflichen Meilenstein. Dass sich die Marke innerhalb von nur zwei Jahren zum führenden Anbieter in ihrem Segment entwickelte, hatte Andrew vor allem seinem Scharfsinn und seinem guten Gespür in der Immobilienbranche zu verdanken: Mit Sun­shine International hatte er eine Lücke im Immobilienmarkt entdeckt und ausgefüllt. Eine Fähigkeit, die auf seine – im Vergleich zu anderen Teenagern – ungewöhnliche Jugendzeit in Thailand zurückzuführen ist.

Die im thailändischen Stil designten Poolvillen im Projekt Sunshine Prestige bieten einen erhabenen Lebensabend.

Das Königreich und seine Menschen lernte Andrew nämlich bereits als kleiner Junge kennen und lieben. Bereits seine Kindheit verbrachte er im Royal Garden Resort in Pattaya, das später in Pattaya Marriot Resort & Spa umbenannt wurde und heutzutage unter der Marke Avani Pattaya Resort & Spa gemanagt wird. Später bezog er ein Penthouse der Royal Suite und pflegte einen luxuriösen Lebensstil: Er wurde in einer S-Klasse von Mercedes-Benz chauffiert, trank oft tagelang Champagner auf einer Luxusyacht – und es versteht sich von selbst, dass er in jedem Gourmetrestaurant der Stadt bestens bekannt war. Andrew liebte es, Dienstmädchen, Fahrer, Gärtner und anderes Personal zu haben, das für ihn arbeitete. Da er früh erkannte, dass er sich einen solchen Lebensstil in Europa niemals hätte leisten können, entschied er sich zum Leben in Thailand. Doch auch die Freundlichkeit und die Fürsorge der Thais faszinierten ihn sehr.

Mit Networking in die High Society

Eine schicke Rooftop-Bar mit europäischem Restaurant, Lounge und Weinbar krönt das Projekt Sunshine Hill‘s.

Viele Jahre lebte Andrew im Royal Garden Resort und nutzte die Zeit, um einflussreiche thailändische Persönlichkeiten zu treffen. Als Sprungbrett diente ihm dabei die Lobby des Resorts, in der er viele Diplomaten, Mitglieder des Königshauses, Premierminister und schließlich auch Connie Heinecke kennenlernte. Mit der Mutter des in Amerika geborenen thailändischen Selfmade-Milliardärs, Gründers und Geschäftsführers von Minor International PCL, William Heinecke, pflegte er bis zu ihrem Tod eine sehr enge, lange und wertvolle Freundschaft. Connie, die zu Berufszeiten ebenfalls eine sehr erfahrene Geschäftsfrau war, brachte dem zu dieser Zeit noch sehr jungen Andrew sehr viel bei und machte ihn – wie er selbst sagt – zu dem Mann, der er heute ist. Denn dank Connie verkehrte er stets in erhabener Gesellschaft und lernte bereits mit 20 Jahren viele Teile der Welt, kennen. Für Andrew, der bis dahin nur sehr wenig Bildung erfahren hatte, war dies eine weitaus bessere Lehrzeit, als ihm jede Privatschule hätte geben können.

Als Andrew 30 Jahre alt war, bot ihm einer seiner thailändischen Freunde ein Treffen mit einem sehr einflussreichen Unternehmer an, unter der Bedingung, dass er ihn für die Kontaktvermittlung mit 50.000 Baht honorierte. Andrew überlegte da nicht lange und willigte in den Deal ein. Zusammen mit seinem neuen Kontakt entwickelte er ein großes Wohnprojekt und erfuhr dabei viel Insiderwissen über die thailändische Immobilienbranche. Seitdem ging es in seiner Karriere nur noch steil nach oben. Andrew zog nach Hua Hin um, wo er sich in Rekordzeit ein Immobilienimperium aufbaute, das Wohnsiedlungen, Hotels, Condominien, Restaurants und Online-Unternehmen umfasste.

90-Jährige förderte Andrews Karriere

Wo Prestige draufsteht ist auch Prestige drin! Jede Villa bietet einen privaten Pool und viel Privatsphäre.

Trotz beruflicher Beanspruchung verbrachte Andrew jeden Tag sehr viel Zeit beim gemeinsamen Mittagessen mit seiner besten Freundin Connie. Gesprächsthemen waren stets Geschäfte in Thailand. Connie genoss Andrews vollstes Vertrauen und so war sie es auch, die ihm stets riet, welchen Schritt er als nächstes tun sollte. Im Alter von Ende 90 brachte sie ihn auf die Idee zur Gründung einer Seniorenresidenz. Sie erklärte ihm, dass Thailand aufgrund der niedrigen Lebenskosten und der Fürsorglichkeit der Bevölkerung einer der besten Orte der Welt sei, an dem Ausländer in Frieden ihren Ruhestand genießen könnten. Da Andrew von Connies Schwiegertochter Kathy immer „Sunshine“ (Sonnenschein) genannt wurde, stand dann auch bereits der Name für seine erste Altersresidenz fest: Sunshine International.

Sunshine International war zu diesem Zeitpunkt ein für Thailand völlig neuartiges Konzept, weshalb Andrew mit dem ersten Projekt – Sun­shine Retirement Residences – den Markt erst einmal testen wollte und klein anfing. Die riesige Nachfrage bekräftigte ihn jedoch schnell, dass sein entwickeltes Konzept dem Wunsch vieler Menschen nachkam: Ein stilvoller und sorgenfreier Lebensabend bei guter Versorgung unter der Sonne der Tropen als Alternative zum Altersheim in der Heimat. Danach ging es Schlag auf Schlag: Auf Sunshine Retirement Residences folgten die Projekte Sunshine Maleesa Place, Sunshine Hill’s Phase 1 und Phase 2 sowie Sunshine Prestige. Andrews Vision, die Marke Sunshine International zum Marktführer für luxuriöse Seniorenresidenzen in Thailand zu entwickeln, wurde dadurch nach nur zwei Jahren Realität.

Als Schlüssel zum Erfolg betrachtet Andrew seine Kindheit im Royal Garden Resort, seine eigene Vorliebe für Luxushotels mit ihren Dienstleistungen und nicht zuletzt seine enge Freundschaft zu Connie – allesamt Erfahrungen, die ihn bekräftigten, eine Alternative zu den unpersönlichen und obendrein auch noch teuren Altersheimen in der Heimat zu schaffen. Seine Residenzen sehen deshalb nicht nur wie Hotels aus, sondern fühlen sich auch so an. Mit dem feinen Unterschied, dass Sunshine International über gut ausgebildete Krankenschwestern rund um die Uhr auf Abruf verfügt sowie über fürsorgliches Personal, das für die Gäste da ist, ihnen zuhört oder ihnen auch mal bei Computerproblemen sowie bei allen anderen Problemen des Alltags behilflich ist.

Investition in mehr Lebensqualität

Andrew wollte seine Residenzen jedoch nicht nur für Senioren bauen, sondern für alle, die sich für einen langen, glücklichen und erfüllten Ruhestand in einer luxuriösen Umgebung entscheiden. Besonders am Herzen liegen ihm auch Menschen, die ihren geliebten Lebens- und Seelenpartner verloren haben und dadurch in Gefahr stehen, in die Einsamkeit abzudriften. Eine schmerzhafte Erfahrung, die er mit dem Tod seiner besten Freundin Connie selbst erfuhr. Mit Sunshine International will er ihnen das Gefühl eines Luxusurlaubs vermitteln. Ein Luxusurlaub nicht nur für zwei Wochen im Jahr, sondern für immer. Seine Gäste können in ihrem eigenen Penthouse oder in ihrer eigenen Poolvilla leben, das tropische Klima genießen, in einer privilegierten Executive Lounge kostenlos Kaffee trinken, Teil einer Gemeinschaft werden oder auch zurückgezogen leben, wenn sie dies bevorzugen. Aufwachen und jeden Morgen mit dem kostenlosen Shuttle-Service zum Strand fahren, ist laut Andrew ein großartiges Gefühl, das die meisten Menschen in Europa niemals erleben werden. Kunden von Sunshine International erwerben deshalb weit mehr als „nur“ eine Immobilie. Sie genießen einen exklusiven Lebensstil in einer luxuriösen Umgebung. Sunshine International bietet seinen Kunden ein deutliches Plus an Lebensqualität. Und das zu einem Preis, der deutlich niedriger ist als ein Pflegeplatz in der Heimat.