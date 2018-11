Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.18

Foto: The Thaiger

BANGKOK: Die Behörde für Verbrauchssteuer denkt über die Besteuerung von elektrischen Zigaretten und die verwendete Flüssigkeit nach.

Noch aber sind Geräte und Flüssigkeit zum Nassdampfen in Thailand verboten. Touristen, die E-Zigaretten und Flüssigkeit mit nach Thailand bringen oder während ihres Urlaubs paffen, müssen mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Doch in Thailand mehren sich die Stimmen, die das Verbotsende fordern. Denn E-Zigaretten sind auf der ganzen Welt legal. „Sanook“ zitiert in einem Bericht den Leiter der Verbrauchssteuerbehörde. Pachorn Anantasin habe angekündigt, die verschiedenen Arten von E-Zigaretten seien steuerpflichtig und könnten legal verkauft werden. Die für Lebensmittel und Medikamente zuständige Behörde FDA könne die Kategorisierung und die Bewertung von Dampfflüssigkeit vornehmen. Laut „Sanook“ ist diese Entwicklung eine gute Nachricht für Touristen, die Thailand besuchen wollen. Noch aber können Hersteller, Importeure und sogar Benutzer von E-Zigaretten ins Gefängnis geraten.