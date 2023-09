BANGKOK: Das Meteorologische Amt warnt für Dienstag (19. September 2023) vor starken Regenfällen in 31 Provinzen und einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit von Starkregen für den Großraum Bangkok.

In den nächsten 24 Stunden wird der Monsuntrog nach Norden ziehen, die nördliche obere Region und das obere Laos überqueren und auf das Tiefdruckgebiet über der Küste des oberen Vietnams treffen. In der Zwischenzeit setzt sich der Südwestmonsun über der Andamanensee, der unteren Südregion, der zentralen und östlichen Region sowie dem Golf von Thailand fort.

Diese Wetterlage wird bestimmten Gebieten in Nord-, Nordost-, Ost- und Zentralthailand sowie Bangkok und Umgebung weiterhin starke Regenfälle bringen. Die Menschen in diesen Gebieten sollten sich der Gefahren von Starkregen und aufgestauten Niederschlägen bewusst sein, die zu plötzlichen Überschwemmungen und Erdrutschen führen können, insbesondere in hügeligen Gebieten in der Nähe von Wasserstraßen. Vorsicht ist geboten, wenn man durch Gebiete mit Gewittern reist, so die Meteorologen.

Der Seegang in der oberen Andamanensee wird 1 bis 2 Meter betragen, in Gebieten mit Gewitterstürmen noch höher. Der Golf von Thailand wird ruhiger sein mit Wellen von etwa 1 Meter. Kleinen Schiffen wird empfohlen, mit Vorsicht zu navigieren.