Von: Björn Jahner | 16.12.21

Foto: The Nation

BANGKOK: „Niemand habe gesagt, dass Hua Lamphong geschlossen werde“, sagte der stellvertretende Staatssekretär im Verkehrsministerium Sorapong Paitoonpong am Mittwoch auf dem Diskussionsforum „Future of Hua Lamphong Station: History and Development“, das von der SThailändischen Staatsbahn (SRT) veranstaltet wurde.

„Wir wollen nur die Funktion des Bahnhofs Hua Lamphong verringern. Die meisten Züge sollen im Bahnhof Bang Sue Grand halten“, führte Khun Sorapong fort.

Derzeit steuern täglich 118 Züge den Bahnhof Hua Lamphong an, ab dem 23. Dezember wird die Kapazität auf 22 Züge reduziert – 6 Züge aus dem Norden, 6 aus dem Nordosten, 2 aus dem Süden und 14 aus dem Osten, erläuterte der stellvertretende Staatssekretär des Verkehrsministeriums.

Das Hauptziel bestehe laut Khun Sorapong darin, 27 Verkehrskreuzungen in Bangkok zu entlasten und die Zahl der Verkehrsbehinderungen an beschränkten Bahnübergängen von 826 auf 112 pro Tag zu reduzieren, was einer Verringerung um 86 Prozent entspricht und zur Lösung der Verkehrsprobleme beitragen soll.

Der amtierende Geschäftsführer der SRT Asset Company Limited Trithip Sivakritkul sagte gegenüber der Presse, das Unternehmen sei gemäß dem Kabinettsbeschluss gegründet worden, wobei die SRT 100 Prozent der Anteile halte, um die Vermögenswerte der SRT, die nicht zum Eisenbahnnetz gehören, zu verwalten und die Einnahmen zu erhöhen. Das 120 Hektar große Hua-Lamphong-Gelände soll zu einer historischen Stätte, einem Lernzentrum, einer kulturellen Stätte und einem Gewerbegebiet entwickelt werden, erklärte Khun Trithip und bestätigte, dass der Bahnhof Hua Lamphong nicht abgerissen werden soll

Das Verkehrsministerium und die SRT werden bis zum 23. Dezember verschiedene Stellungnahmen zur Überprüfung einholen, fügte Khun Trithip hinzu.