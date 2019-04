Songkran – Tag 1: 46 Tote und 482 Verletzte

Von: Redaktion DER FARANG | 12.04.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Am ersten Tag der sogenannten sieben gefährlichen Tage zu Songkran wurden bei 468 Verkehrsunfällen 46 Menschen getötet und 482 verletzt.

Das waren gegenüber dem ersten Ferientag im letzten Jahr 4,2 Prozent weniger Tote, 6,6 Prozent mehr Verletzte und 4,7 Prozent mehr Zwischenfälle. Nakhon Si Thammarat verzeichnete die höchste Zahl an Unfällen (23), während Udon Thani am Donnerstag mit 4 die meisten Verkehrsopfer meldete und. Nakhon Ratchasima die meisten Verletzten (23). Wie in den Vorjahren war die häufigste Ursache das Fahren unter Alkoholeinfluss (34,6%), gefolgt von überhöhter Geschwindigkeit (26,9%). Die meisten Unfälle betrafen Motorradfahrer (78,47%).

Polizei und lokale Beamte haben während Songkran im ganzen Land 2.036 Straßenkontrollpunkte eingerichtet. Dort wurden insgesamt 709.464 Fahrzeuge angehalten. 163.584 Autofahrer mussten wegen Verstößen gegen Verkehrsregeln vor Gericht. 45.230 Motorradfahrer trugen keine Sturzhelme und 41.485 Motorisierte fuhren ohne Führerschein. Gerichte haben bereits in 1.609 Fällen entschieden. Die meisten Fälle betrafen das Fahren unter Alkohol (1.106), gefolgt von Fahren unter Drogeneinfluss (314).

Sechs Menschen starben am frühen Freitagmorgen, als ihr Van in Lopburi auf der Bang Muang Road von einem Zug erfasst wurde. Zehn Insassen wurden mit teils schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.