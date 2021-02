Von: Redaktion DER FARANG | 22.02.21

BANGKOK: Die erste Charge des Sinovac-Impfstoffs aus China wird am Mittwoch um 10 Uhr auf dem internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok eintreffen, teilte Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul am Sonntag mit.

Als Bestätigung zeigte der Minister den Medien einen dreieinhalbminütigen Videoclip, wie chinesische Arbeiter Stapel von Kisten mit dem Impfstoff aus einem Lagerhaus in einen Container verladen, der von der Thai Airways International (THAI) nach Thailand geflogen wird. Der Clip lautet: „Hallo Sinovac Vaccines. Habt einen sicheren Flug. Wir sehen uns am Mittwoch!" Weitere Dosen werden bis April eintreffen, insgesamt zwei Millionen.

Laut dem Virologe Dr. Yong Poovorawan von der Chulalongkorn-Universität soll der Sinovac-Impfstoff so schnell wie möglich an Risikogruppen verabreicht werden, um die Ausbreitung des Covid-19-Virus zu stoppen und allmählich die Normalität wiederherzustellen, damit sich die Wirtschaft erholen kann. Mehr als 200 Millionen Dosen verschiedener Impfstoffe, wie z.B. von Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, Sinovac und Sputnik V, würden den Menschen weltweit verabreicht und ihre Nebenwirkungen ähnelten denen der Grippeimpfungen.