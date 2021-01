Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.21

UBON RATCHATHANI: Der staatliche Stromversorger Electricity Generating Authority of Thailand (Egat) will im Juni in Ubon Ratchathani einen schwimmenden 45-Megawatt-Solarpark in Betrieb nehmen. Er soll der größte der Welt sein.

Egat unterzeichnete einen Vertrag mit dem Unternehmen B.Grimm Power, das als Ingenieur-, Beschaffungs- und Baufirma Photovoltaik-Paneele im Wert von 842 Millionen Baht auf der Talsperre Sirindhorn errichtet. Dort betreibt Egat ein Wasserkraftwerk. Die neue Anlage sollte ursprünglich im Dezember letzten Jahres in Betrieb genommen werden, aber der Start wurde aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.

Laut Chatchai Mawong, Egats Direktor für die Entwicklung von Wasserkraftwerken und erneuerbaren Energien, ist der Bau zu 82 Prozent abgeschlossen. Arbeiter begannen im Dezember mit der Installation der ersten schwimmenden Solarpaneele. Das schwimmende Solarkraftwerk ist als Hybridsystem konzipiert, das im Tandem mit 36 MW Wasserkrafterzeugung arbeitet, um die Optimierungskapazität zu erhöhen.

Im Rahmen des National Power Development Plan hat sich Egat verpflichtet, in den nächsten 20 Jahren weitere schwimmende Solarparks auf neun Staudämmen im Land zu errichten, mit einer Gesamtkapazität von 2.725 MW. Außerdem plant das Unternehmen die Einführung eines modernen Energiemanagements und von Energiespeichersystemen, die für die Speicherung des von den Solaranlagen erzeugten Stroms entscheidend sind.

Egat errichtet an allen Stauseen 415 Meter lange Naturstege als touristische Attraktionen.