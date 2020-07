Von: Björn Jahner | 26.07.20

BANGKOK: Die Regierung plant, die 88 Jahre alte Memorial Bridge, „Saphan Phut“ genannt, zu einem Wahrzeichen von Bangkok zu entwickeln, um eine neue Sehenswürdigkeit für kulturinteressierte Touris­ten aus aller Welt zu schaffen.

So äußerte Thailands Premierminis­ter Prayut Chan-o-cha persönlich den Wunsch, die im Jahr 1929 unter der Regentschaft von König Rama VII. anlässlich des 150-jährigen Stadtjubiläums Bangkoks erbaute Brücke zu renovieren und zu einer Touristenattraktion entwickeln zu lassen. Da der mittlere Teil der dreiteiligen Stahlkonstruktion der Saphan Phut ursprünglich hochgeklappt werden konnte, um auch größeren Schiffen die Durchfahrt zu gewähren, wies der Premier das zuständige Department of Rural Roads an, zu überprüfen, ob im Zuge der Renovierung der Brücke auch der Klappmechanismus wieder hergestellt werden kann. So wurde bereits das Forschungs- und Beratungsinstitut der Thammasat-Universität damit beauftragt, Pläne zur Wiederherstellung der Klappfunktion und Renovierung der historischen Brücke anzufertigen. Einer ersten Untersuchung zufolge ist die Struktur der Brücke stabil, jedoch müssten die derzeit unter Wasser liegenden Grundpfeiler erneuert werden. Aufgewertet werden soll auch das Umfeld der Brücke, einschließlich Nachtmarkt und Parkanlagen. Zusammen mit dem kürzlich eröffneten „Chao Phraya Skywalk“ in der Nachbarschaft soll die Brücke die Attraktivität des gesamten Bezirks erhöhen.