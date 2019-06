Von: Redaktion DER FARANG | 25.06.19

BANGKOK: Raucher können auch künftig ihre Zigarette in den eigenen vier Wänden anzünden.

Laut dem Generaldirektor der Behörde für Frauenangelegenheiten und Familienentwicklung, Lertpanya Booranabandit, soll das „Gesetz zur Förderung der Entwicklung und zum Schutz der Familieninstitution B.E. 2562 “ Familienmitglieder vor dem Passivrauchen schützen. Das gelte besonders für Kinder und weitere schutzbedürftige Menschen. Das am 20. August in Kraft tretende Gesetz untersage jedoch nicht das Rauchen im eigenen Zuhause. In den sozialen Medien hat es zum neuen Gesetz eine massive Gegenreaktion sowohl von Rauchern als auch von Nichtrauchern gegeben. Vielfach wurde das neue Gesetz als einen Angriff auf die bürgerlichen Freiheiten bezeichnet.