Raja1-Fähre aus dem Verkehr gezogen

KOH SAMUI: Die Behörden haben die Raja1-Fähre stillgelegt, weil sie instabil sei und nach Backbord Schlagseite habe.

Dieses Schiff transportiert normalerweise Personen und Fracht zwischen einem Pier im Bezirk Don Sak auf dem Festland und der Koh Samui. In der Nacht vom 1. August sank ein Boot der Reederei Raja Ferry Port Company bei heftigen Winden und hohem Wellengang etwa fünf Seemeilen vom Koh-Samui-Pier entfernt. Das Boot beförderte drei große Müllwagen, einen Pick-up und hatte 12 Besatzungsmitglieder und vier Passagiere an Bord. Am Donnerstag wurde in dem gesunkenen Boot die Leiche einer Frau gefunden, einem Besatzungsmitglied. Drei Menschen haben das Unglück nicht überlebt, zwei werden weiterhin vermisst.