BANGKOK: Hans Fritschi, Autor der beliebten Gartengeschichten-Kolumne im Magazin DER FARANG, ist von seinem mehrmonatigen Schweiz-Aufenthalt nach Thailand zurückgekehrt und berichtet auf seinem YouTube-Kanal 14 Tage lang live aus der Alternative State Quarantäne (ASQ) in Bangkok.

Am Tag 9 befasst sich Hans Fritschi mit einigen Tabuthemen der Covid-19-Quarantäne: Alkohol und Sex. In den ASQ-Einrichtungen gilt absolutes Alkoholverbot, Sex wird ausschließlich zwischen Paaren gestattet, die sich ein Zimmer teilen. Besucher von außen dürfen während der 15-tägigen Quarantäne hingegen nicht empfangen werden. Hans Fritschi, ein ehemaliger Sonntagsschüler, kann mit all dem leicht umgehen, schließlich ist dies eine einmalige Erfahrung. Unserem Helden gelingt es sogar, in dieser herrlichen Isolation seine Fremdsprachenkenntnisse zu erneuern.



