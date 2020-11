BANGKOK: Hans Fritschi, Autor der beliebten Gartengeschichten-Kolumne im Magazin DER FARANG, ist von seinem mehrmonatigen Schweiz-Aufenthalt nach Thailand zurückgekehrt und berichtet auf seinem YouTube-Kanal 14 Tage lang live aus der Alternative State Quarantäne (ASQ) in Bangkok.

Am vierten Quarantänetag im Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok kann Hans Fritschi zum allerersten Mal seinen Balkon benutzen. Nach den sinkenden Temperaturen in der Schweiz genießt es der langjährige Thailandauswanderer, wieder bei 36°C draußen zu sitzen sowie kurze Hosen und T-Shirts zu tragen. Aber auch die Tropen haben ihre Nachteile, und es drohen Gefahren: Seine Weihnachtsplätzchen aus der Schweiz wurden von unerbittlichen Ameisen schwer angegriffen. So ist das Leben!

