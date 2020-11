BANGKOK: Hans Fritschi, Autor der beliebten Gartengeschichten-Kolumne im Magazin DER FARANG, ist von seinem mehrmonatigen Schweiz-Aufenthalt nach Thailand zurückgekehrt und berichtet auf seinem YouTube-Kanal 14 Tage lang live aus der Alternative State Quarantäne (ASQ) in Bangkok.

Es ist Packtag in meinem Quarantäne-Hotel in Bangkok. All die vielen Dinge, die ich aus der Schweiz mitgenommen habe, sind jetzt in dem hässlichen blauen Koffer verstaut, der so viele Jahre lang mein Reisebegleiter war. Aber er ist jetzt kaputt, eines der vier Räder ist abgebrochen, ich muss ihn wegwerfen, wenn ich zu Hause bin. Aber ich habe noch mehr Taschen, so dass alle meine erworbenen Dinge sicher und gesund ankommen werden.

