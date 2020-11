BANGKOK: Hans Fritschi, Autor der beliebten Gartengeschichten-Kolumne im Magazin DER FARANG, ist von seinem mehrmonatigen Schweiz-Aufenthalt nach Thailand zurückgekehrt und berichtet auf seinem YouTube-Kanal 14 Tage lang live aus der Alternative State Quarantäne (ASQ) in Bangkok.

Die Quarantäne ist eigentlich eine gute Gelegenheit, um nachzudenken und neue Pläne zu schmieden. Nach seiner Rückkehr aus Europa ist Hans Fritschi bereit, in den Discovery Gardens Pattaya und Nong Khai ernsthaft mit der Produktion von Thai-Schweizer Schokolade zu beginnen. Doch heute, am 11. Tag seiner Quarantäne in Bangkok, denkt unser Held auch darüber nach, wie die üppigen Gärten des Mövenpick-Hotels in Bangkok verbessert werden könnten. Er würde Vanille, Kakao und ungewöhnliche Bananen pflanzen, um den bestehenden schönen Garten interessanter zu gestalten. Außerdem würde er eine umwerfend schöne „Clitoria racemosa“ pflanzen, einen Baum aus Brasilien, der Blüten hat, die der Klitoris ähneln.

