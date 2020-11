BANGKOK: Hans Fritschi, Autor der beliebten Gartengeschichten-Kolumne im Magazin DER FARANG, ist von seinem mehrmonatigen Schweiz-Aufenthalt nach Thailand zurückgekehrt und berichtet auf seinem YouTube-Kanal 14 Tage lang live aus der Alternative State Quarantäne (ASQ) in Bangkok.

Das Licht am Ende des Tunnels ist in Sicht: Nach einem zweiten negativen Covid-19-Test am 13. Tag erhielt Hans Fritschi ein grünes Gummiarmband. Das bedeutet: Unser Held wird seine Quarantäne wie geplant am Montag verlassen. Würde er es wieder tun? Ja, wenn es absolut notwendig ist.

Mehr erfahren Sie im Videobeitrag vom Tag 13 der Covid-19-Quarantäne auf YouTube.

Eine Übersicht zu allen Quarantänegeschichten finden Sie hier.