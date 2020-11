BANGKOK: Hans Fritschi, Autor der beliebten Gartengeschichten-Kolumne im Magazin DER FARANG, ist von seinem mehrmonatigen Schweiz-Aufenthalt nach Thailand zurückgekehrt und berichtet auf seinem YouTube-Kanal 14 Tage lang live aus der Alternative State Quarantäne (ASQ) in Bangkok.

Am Tag 12 seiner Corona-Quarantäne in Bangkok muss Hans Fritschi einen weiteren Covid-19-Test machen. Wenn dieser negativ ausfällt, kann unser Held am kommenden Montag das ASQ-Hotel verlassen, der Countdown hat ernsthaft begonnen! Unser Held beginnt also mit den Vorbereitungen für seine erwartete Entlassung. Da er beim Verlassen der Quarantäne nicht wie ein Schmutzfleck aussehen will, beginnt er, einige Hemden für diesen Anlass zu bügeln. Die Ironie: Er hat null Erfahrung im Bügeln...

Das Ergebnis erfahren Sie im Videobeitrag vom Tag 12 der Covid-19-Quarantäne auf YouTube.

