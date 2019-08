Von: Redaktion DER FARANG | 20.08.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Das Department of Internal Trade (DIT) wird die Arzneimittelpreise privater Krankenhäuser kontrollieren, sobald es alle Preislisten erhalten hat.

Hospitäler, deren Preise über dem festgelegten Durchschnittspreis liegen, müssen mit Geldstrafen und oder Freiheitsstrafen rechnen, Seit dem 16. August muss jedes Krankenhaus QR-Codes ausdrucken, damit Patienten die Preise vergleichen können. Prayoth Benyasut, stellvertretender Generaldirektor der Behörde, sagte, private Krankenhäuser, Hersteller, Importeure und Händler von Arzneimittel hätten bis zum 31. Juli ihre Preislisten einreichen müssen. Das DIT habe anhand dieser Daten für jeden Artikel einen Preis festgelegt, der zugänglich gemacht werde.



„Wenn Krankenhäuser nicht in der Lage sind zu erklären, warum ein Medikament zu teuer ist, werden führende Mitarbeiter mit einer Geldstrafe von 140.000 Baht belegt oder sieben Jahre inhaftiert, oder sie müssen mit einer Gefängnisstrafe und einer Geldstrafe rechnen", fügte Prayoth an. Das DIT werde auf seiner offiziellen Website www.dit.go.th eine Liste von Apotheken veröffentlichen, in der Patienten ihre Rezepte einlösen können. Auf der Website www.hospitals.dit.go.th können die Menschen auch den Preis von Medikamenten überprüfen.

Private Krankenhäuser sind auch verpflichtet, die Mitteilung des Gemeinsamen Ständigen Ausschusses für Handel, Industrie und Bankwesen zu Vorschriften über Drogen, medizinische Versorgung und medizinische Dienstleistungen zu befolgen. Patienten sollen vor der Aufnahme in ein Krankenhaus die geschätzten Kosten kennen.