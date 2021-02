SISAKET: In seinem Haus im Bezirk Nong Phai hat die Polizei einen mutmaßlichen Geldfälscher verhaftet.

Der 37-Jährige soll 100-Baht-Noten gefälscht haben. In seinem Haus beschlagnahmte die Polizei einen Fotokopierer mit drei originalen 100-Baht-Scheinen, einen Papierschneider, 45 gefälschte 100-Baht-Noten und mehrere Rollen Kopierpapier. Der Thai soll jeden Tag mit dem Drucker bis zu 100 kopierte Scheine hergestellt und damit an Telefonaufladegeräten in den Provinzen Sisaket, Surin und Yasothon Handy-Guthaben erstanden haben, um sie später in Bargeld umzutauschen. Der Mann war erst am 25. Dezember letzten Jahres aus dem Gefängnis entlassen worden und hatte am 24. Januar mit der Herstellung der gefälschten Scheine begonnen. Auf Herstellung und Verwendung von Falschgeld steht eine Strafe von zehn Jahren bis lebenslänglich Haft und ein Bußgeld von 20.000 bis 40.000 Baht.