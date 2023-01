Neuordnung der Straßenhändler

Von: Björn Jahner | 27.01.23

BANGKOK: Der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, lud am Mittwoch (25. Januar 2023) Beamte der Bangkok Metropolitan Administration (BMA) zu einem Treffen ein, bei dem es um die Neuordnung der Street-Food-Anbieter und Verkaufsstände in den Stadtgebieten ging.

Die Maßnahme zielt darauf ab, die Stadt aufzuräumen, indem sie die Sicherheit und die Bequemlichkeit der Fußgänger in den Vordergrund stellt, sagte der Gouverneur.

Er fügte hinzu, dass die BMA mit den Straßenhändlern über die Zuweisung geeigneter Flächen sprechen wird, die die öffentlichen Fußwege nicht blockieren. Eine der möglichen Lösungen ist die Einrichtung von Verkaufszonen auf Privatgrundstücken, sagte er.

Die städtische Vollzugsbehörde der BMA hat bisher 96 Verkaufsstandorte für 6.048 Verkäufer in der ganzen Stadt neu organisiert. 86 dieser Standorte, die 5.419 Verkäufer umfassen, wurden von der Verkehrspolizei genehmigt. Von den 86 genehmigten Standorten wurden 55 offiziell als Verkaufsgebiete für 3.817 Verkäufer bekannt gegeben, während sich die übrigen 31 Standorte mit 1.602 Verkäufern noch im Prüfverfahren befinden.

Das Ministerium hat die Verkehrspolizei außerdem gebeten, die neun Standorte zu überprüfen, die noch nicht genehmigt worden sind. Zu diesen Standorten gehören 629 Anbieter. 15.320 Verkäufer haben ihre Läden immer noch an 697 Standorten außerhalb der genehmigten Gebiete geöffnet.

Auf der Sitzung am Mittwoch wurden auch Vorschriften für Verkäufer in zugelassenen Gebieten erörtert, darunter die Vorschrift, dass die Verkäufer ihr Geschäft selbst betreiben müssen, die Festlegung der Größe von Schirmen, die in Verkaufsbereichen erlaubt sind, und das Verbot, Produkte, Einkaufswagen oder andere Geräte auf öffentlichen Straßen abzustellen.

Die Verkäufer sind außerdem verpflichtet, die zugelassenen Bereiche sauber zu halten und keinen Müll und kein Abwasser in die Kanalisation zu entsorgen.

Gouverneur Chadchart fügte hinzu, dass sich die Bemühungen der BMA bei der Organisation von Street-Food-Anbietern und Verkaufsständen auf die Begrenzung der Anzahl der Verkäufer und der erlaubten Flächen, die Bereitstellung von Verkaufszonen auf Privatgrundstücken und die Zusammenarbeit mit der Regierung bei der Einrichtung funktionierender Hawker Centers konzentrieren werden.