Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Zahl der Toten nach Autobahn-Einsturz steigt auf 48

PEKING: Nach dem Einsturz einer Fahrbahn auf einer Autobahn in Südchina ist die Zahl der Todesopfer auf 48 gestiegen. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag.

Bei dem Unglück in der Provinz Guangdong war die Fahrbahn am Mittwoch auf einer Länge von rund 18 Metern einen Hang hinuntergestürzt. Möglicherweise hatten die starken Regenfälle der vergangenen Tage die Straße unterspült. Die Ursache des Unglücks ist noch nicht zweifelsfrei geklärt.

Chinas Präsident Xi Jinping habe nach dem Erdrutsch «wichtige Anweisungen» für die Rettungs- und Katastrophenhilfe gegeben, berichtete Xinhua am Donnerstag. Es müssten alle Anstrengungen unternommen werden, um die Menschen vor Ort zu retten. Außerdem ordnete Xi an, Überwachung und Frühwarnung zu verstärken und Notfallpläne zu verbessern.

Wahllokale sind geöffnet: Kommunalwahl in England hat begonnen

LONDON: Millionen Menschen in England sind an diesem Donnerstag zur Kommunalwahl aufgerufen. Die Wahllokale öffneten am Morgen. Der Konservativen Partei von Premierminister Rishi Sunak droht bei den Wahlen eine Niederlage. Es wird erwartet, dass die Tories Hunderte Mandate in Gemeinderäten verlieren. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest vor der nächsten nationalen Parlamentswahl, die spätestens im Januar 2025 stattfinden muss.

Gewählt wird nun in 107 der 317 englischen Gemeinden («councils»). Besonders wichtig ist die Bürgermeisterwahl in London sowie zehn Metropolregionen. In London sehen Umfragen den bisherigen Bürgermeister Sadiq Khan von der sozialdemokratischen Labour-Partei vor seiner Herausforderin Susan Hall von den Konservativen.

Gewählt werden außerdem mehr als 2500 Gemeinderäte, die 25 Mitglieder der Londoner Stadtversammlung sowie 37 sogenannte Police and Crime Commissioner in England und Wales, ein politisches Amt für die Aufsicht über die örtliche Polizeibehörde. Während die meisten Gemeinden ihre Resultate spätestens im Laufe des Freitags verkünden wollen, wird mit dem Ergebnis der Londoner Bürgermeisterwahl erst am Samstag gerechnet.

Frau stirbt durch Schlammlawine bei Unwetter

COURMELLES: In Nordfrankreich ist bei einem Unwetter eine Frau durch eine Schlammlawine ums Leben gekommen. Der Partner der 57-Jährigen wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die örtliche Präfektur am Donnerstag mitteilte. Kurz nach Mitternacht war es am Donnerstag zu der Schlammlawine in der Gemeinde Courmelles zwischen Amiens und Reims gekommen. Mehrere Häuser wurden beschädigt. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Auch andere Orte waren von dem Unwetter betroffen. Auf Bildern und Videos in französischen Medien waren überschwemmte Straßen und große Hagelkörner zu sehen.

Mindestens zehn Tote bei Unwettern

PORTO ALEGRE: Schon vor acht Monaten starben bei Überschwemmungen im Süden Brasiliens mehr als 40 Menschen. Dem Gouverneur zufolge könnte es diesmal noch schlimmer kommen.

Heftiger Regen hat im Süden Brasiliens folgenschwere Überschwemmungen mit mindestens zehn Todesopfern ausgelöst. Der Gouverneur des Bundesstaates Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, rief am Mittwochabend (Ortszeit) die Bewohner mehrerer Regionen auf, sich in Sicherheit zu bringen - es herrsche eine kriegsähnliche Situation. Betroffen war insbesondere das Taquari-Tal, wo wegen der Einwanderung aus Deutschland im 19. Jahrhundert eine Minderheit den Dialekt Riograndenser Hunsrückisch spricht. Die Region war bereits im vergangenen September von Unwettern und Überschwemmungen mit mindestens 42 Todesopfern betroffen.

«Leider wird die Situation in diesem Jahr wahrscheinlich schlimmer sein als 2023», sagte Leite nach einer Mitteilung. Die Pegelstände der Flüsse würden weiter steigen, es bestehe auch die Gefahr von Erdrutschen. Das Militär war laut Verteidigungsministerium unter anderem mit fünf Hubschraubern im Rettungseinsatz. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden mehr als 1000 Menschen obdachlos, außerdem gebe es mehr als 20 Vermisste - zu den zehn Toten, die seit Beginn der Regenfälle am Montag gezählt worden seien, könnten also weitere hinzukommen. Insgesamt haben mehr als 100 Gemeinden haben mit den gewaltigen Wassermassen zu kämpfen.