Von: Björn Jahner | 13.11.23

BANGKOK: Das Ministerium für öffentliche Gesundheit plant, einen Vorschlag zu unterbreiten, der vorsieht, dass Nachtlokale, die ihre Öffnungszeiten verlängern möchten, vor dem Verlassen ihrer Kunden einen Alkoholtest durchführen sollen, insbesondere wenn sie den Anschein erwecken, zu betrunken zu sein, um sicher nach Hause zu gelangen. Darüber hinaus wird empfohlen, dass diese Lokale bei Bedarf einen Transportdienst für ihre Gäste organisieren.

Gesundheitsminister Cholnan Srikaew gab bekannt, dass sein Ministerium eine spezielle Arbeitsgruppe ins Leben gerufen hat, die die Regierungspolitik unterstützen soll. Ziel ist es, die Wirtschaft durch eine Verlängerung der Öffnungszeiten von Nachtclubs und Bars anzukurbeln, dabei jedoch gleichzeitig die öffentliche Gesundheit zu schützen. Der Minister äußerte sich hierzu am vergangenen Sonntag (12. November 2023) und betonte die Notwendigkeit, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden.

Das Konzept, die Alkoholtests vor dem Verlassen der Nachtlokale einzuführen, wurde in Anlehnung an ähnliche Maßnahmen in westlichen Ländern entwickelt, die darauf abzielen, die Sicherheit der Gäste und der Allgemeinheit zu gewährleisten.

Geplant ist, dass ab dem 15. Dezember 2023 in bestimmten Zonen von Bangkok, Chiang Mai, Chonburi (Pattaya) und Phuket die Öffnungszeiten für Nachtlokale verlängert werden, sodass der Verkauf von Alkohol bis 04.00 Uhr morgens möglich ist.

Angesichts der wachsenden Besorgnis in der Öffentlichkeit über die Zunahme von Verkehrsunfällen durch Trunkenheit am Steuer kündigte der Gesundheitsminister Maßnahmen an, um dieses Problem anzugehen. Die entsprechenden Vorschläge der Arbeitsgruppe sollen in Kürze der Regierung vorgelegt werden.

Im Falle einer Genehmigung des Vorschlags plant das Ministerium, seine Befugnisse gemäß dem Gesetz zur Kontrolle alkoholischer Getränke von 2008 auszuüben. Dies beinhaltet die Erlassung ministerieller Verordnungen, die Nachtlokalen unter anderem vorschreiben, bei stark betrunkenen Gästen Alkoholtests durchzuführen. Sollte der Blutalkoholgehalt die gesetzliche Grenze von 0,05 Prozent überschreiten, dürfen diesen Gästen nicht erlaubt werden, ein Fahrzeug zu führen.

Zusätzlich ist es nach dem Gesetz untersagt, Alkohol an stark betrunkene Personen zu verkaufen. Das Ministerium beabsichtigt daher, alle Nachtlokale in den betroffenen Zonen zu ermutigen, angemessene Transportmöglichkeiten für ihre Kunden bereitzustellen, um das Risiko von Autofahren unter Alkoholeinfluss zu minimieren. Details zu möglichen Sanktionen gegen Nachtlokale, die die Vorschriften nicht einhalten, wurden bisher nicht bekannt gegeben.