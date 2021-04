Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

Von: Redaktion (dpa) | 04.04.21 | Überblick

Bayern gewinnt Spitzenspiel bei RB - Schon sieben Punkte Vorsprung

LEIPZIG: Der FC Bayern München hat auch ohne Weltfußballer Robert Lewandowski das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig gewonnen und seine Tabellenführung ausgebaut. Durch einen Treffer von Leon Goretzka (38. Minute) setzte sich der deutsche Rekordmeister am Samstagabend mit 1:0 (1:0) durch. Damit vergrößerten die Bayern ihren Vorsprung auf den Verfolger aus Sachsen bei noch ausstehenden sieben Ligapartien auf sieben Punkte. Bayern-Coach Hansi Flick setzte nach dem Ausfall von Lewandowski wegen einer Knieverletzung zu Beginn auf Eric Maxim Choupo-Moting im Sturm. RB fehlte es lange Zeit an Zielstrebigkeit.

Bundesliga: Gladbach gewinnt gegen Freiburg und klettert

MÖNCHENGLADBACH: Borussia Mönchengladbach ist den Europapokalplätzen der Fußball-Bundesliga wieder nähergekommen. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose gewann am Samstagabend mit 2:1 (0:1) gegen den nun überholten Konkurrenten SC Freiburg und rückte bis auf vier Punkte an den Tabellenfünften Borussia Dortmund heran. Zwischen den beiden Clubs belegt Bayer Leverkusen punktgleich mit dem BVB Platz sechs. Roland Sallai (10.) brachte die Gäste in Führung, ehe Marcus Thuram (53. und 60.) die Partie mit zwei Treffern zugunsten der Gladbacher drehte. Freiburg rutschte vorerst auf Platz neun ab, ein vermeintlicher Treffer zum 2:2 Sekunden vor Schluss zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.

Erneuter Rückschlag für Dortmund - Leverkusen bezwingt Schalke

DORTMUND: Borussia Dortmund hat im Rennen um die Champions-League-Plätze in der Fußball-Bundesliga einen schweren Rückschlag erlitten. Der BVB verlor am Samstag mit 1:2 (1:1) gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt und hat nun bereits sieben Zähler Rückstand auf den Tabellenvierten aus Hessen. Bayer Leverkusen schloss durch den 2:1 (1:0)-Erfolg über das abgeschlagene Schlusslicht FC Schalke 04 nach Punkten zu Dortmund auf. Der VfL Wolfsburg liegt durch das 1:0 (0:0) gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Köln weiter klar auf Königsklassen-Kurs. Im Abstiegskampf wahrte der FSV Mainz 05 den Vorsprung auf Verfolger Arminia Bielefeld mit einem 1:1 (0:0). Der FC Augsburg gewann das Mittelfeld-Duell mit der TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (2:0).

Dortmund-Gegner Manchester City gewinnt 2:0 bei Leicester City

LEICESTER: Der englische Fußball-Spitzenreiter Manchester City hat vor dem Champions-League-Duell gegen Bundesligist Borussia Dortmund am Dienstag eine gelungene Generalprobe in der Premier League absolviert. Auswärts beim Tabellendritten Leicester City setzte sich City am Samstag hochverdient mit 2:0 (0:0) durch. Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan blieb dabei auf der Bank.

Liverpool nach 3:0-Sieg bei Arsenal bereit für Real Madrid

LONDON: Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat im Rennen um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Erfolg verbucht. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann am Samstag beim FC Arsenal hochverdient mit 3:0 (0:0) und rückte bis auf zwei Punkte an den derzeitigen Tabellenvierten FC Chelsea heran. Allerdings könnten im Laufe des Spieltags noch drei Mannschaften an den Reds vorbeiziehen.

Real Madrid siegt und bleibt im Titelrennen

MADRID: Real Madrid ist mit einem Sieg vorerst auf Platz zwei in der spanischen Liga gesprungen. Die Madrilenen unter der Führung von Coach Zinédine Zidane gewannen am Samstag souverän mit 2:0 (1:0) gegen SD Eibar und zogen damit zumindest bis Montagabend am FC Barcelona vorbei. Die Königlichen rückten mit dem Sieg auf drei Punkte an Tabellenführer und Stadtrivale Atlético Madrid heran, der am Sonntag zum Auswärtsspiel beim Tabellenvierten FC Sevilla antritt.

Bayern-Gegner Paris verliert Spitzenspiel und Tabellenführung

PARIS: FC Bayerns Champions-League-Gegner Paris St. Germain hat das Spitzenspiel der französischen Liga und damit auch die Tabellenführung verloren. Das Star-Ensemble von Trainer Mauricio Pochettino unterlag am Samstagabend dem zuvor punktgleichen OSC Lille in einer umkämpften und intensiven Partie mit 0:1. Dabei sah Fußball-Superstar Neymar in einer hitzigen Schlussphase die Gelb-Rote Karte.

Veranstalter: Zverev in Marbella verletzungsbedingt nicht dabei

MARBELLA: Der beste deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat seine Teilnahme beim Turnier in Marbella nach Angaben der Veranstalter abgesagt. Der 23 Jahre alte Weltranglistensiebte könne bei der am Montag beginnenden Veranstaltung verletzungsbedingt nicht dabei sein, twitterten die Organisatoren des Sandplatzevents am Samstag. Weitere Details lagen zunächst nicht vor. Erst am Freitag hatte Zverev eine Wildcard für das Turnier erhalten. Zuletzt war der US-Open-Finalist bereits in der zweiten Runde in Miami gescheitert.

Bayerns Basketballer verlieren überraschend bei Gießen

GIEßEN: Zwei Tage nach dem Einzug in die Playoffs der Euroleague haben die Basketballer des FC Bayern München in der Bundesliga überraschend einen Rückschlag kassiert. Bei der 94:95-Niederlage am Samstagabend beim bisherigen Schlusslicht Jobstairs Gießen 46ers hatten die Bayern nach dem Seitenwechsel große Probleme. In der Tabelle verpassten sie den vorübergehenden Sprung auf den zweiten Platz.