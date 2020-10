Nachrichten aus der Sportwelt am Sonntag

RB Leipzig bleibt Tabellenführer - Bayern und BVB gewinnen

BERLIN: RB Leipzig hat mit einem Sieg im Spitzenspiel beim FC Augsburg die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verteidigt. Die Sachsen setzten sich mit 2:0 (1:0) durch. Neuer Tabellenzweiter ist Rekordmeister FC Bayern nach einem 4:1 (3:0) bei Arminia Bielefeld vor Borussia Dortmund, das 1:0 (0:0) bei der TSG Hoffenheim gewann. Bayer Leverkusen sicherte sich mit einem 1:0 (1:0) beim weiter punktlosen FSV Mainz 05 den ersten Saisonsieg, Hertha BSC rutscht nach einem 0:2 (0:1) gegen Aufsteiger VfB Stuttgart in Richtung Abstiegszone. In Freiburg trennten sich der Sportclub und Werder Bremen mit einem 1:1 (1:1) - ebenso wie im Abendspiel Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg nach einem 0:0 zur Pause.

Corona: Nur noch 100 Fans beim Training vor Revierderby erlaubt

GELSENKIRCHEN: Der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 darf nur 100 statt wie ursprünglich geplant 300 Fans beim Training vor dem Revierderby bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag (18.30 Uhr) zulassen. Wie die Königsblauen per Twitter mitteilten, erlaubt die an diesem Samstag aktualisierte Corona-Schutzverordnung zur Eindämmung der Pandemie nicht mehr als 100 Zuschauer bei der Trainingseinheit des Teams von Trainer Manuel Baum am kommenden Mittwoch im Parkstadion. Am morgigen Sonntag (18.00 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin dürfen dagegen 300 Fans in der Veltins-Arena zuschauen.

Bayer-Neuzugang Arias ist nach schwerer Verletzung operiert worden

MAINZ: Bayer Leverkusens Neuzugang Santiago Arias ist nach seiner schweren Verletzung am Samstag operiert worden. Wie Trainer Peter Bosz nach dem Fußball-Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 (1:0) berichtete, ist dabei «alles gut gegangen». Der 26 Jahre alte Rechtsverteidiger Arias hatte sich im WM-Qualifikationsspiel mit Kolumbien gegen Venezuela einen Wadenbeinbruch und eine Sprunggelenkverletzung zugezogen. Darüber hinaus erlitt er einen Syndesmoseriss und weitere Bänderverletzungen im betroffenen Sprunggelenk. Arias wird voraussichtlich ein halbes Jahr ausfallen.

Spanien: Real und Barça verlieren

MADRID: Die beiden spanischen Spitzenclubs Real Madrid und FC Barcelona haben am Samstag nacheinander überraschende Niederlagen kassiert. Meister und Tabellenführer Real verlor mit 0:1 (0:1) gegen Aufsteiger FC Cadiz, Barcelona patzte wenig später mit einem 0:1 (0:0) beim FC Getafe. Jaime Mata (56.) traf per Foulelfmeter gegen die Barça-Mannschaft um Weltfußballer Lionel Messi, die mit weiterhin sieben Punkten auf Platz neun abstürzte. Getafe kletterte auf Platz zwei - vor Cadiz. In der Champions League spielt Barcelona am Dienstag gegen Ferencváros Budapest.

Inter Mailand und Lazio Rom verlieren vor Champions-League-Start

MAILAND: Die italienischen Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach starten nach Liga-Niederlagen in die neue Saison der Königsklasse. Inter, am Mittwoch Gastgeber gegen Gladbach, verlor das Derby della Madonnina gegen die AC Mailand mit 1:2 (1:2). Starstürmer Zlatan Ibrahimovic (13. und 16. Minute) erzielte beide Tore für die Rossoneri, die am Samstag die Tabellenführung in der Serie A übernahmen. Lazio Rom, das am Dienstag den BVB empfängt, unterlag bei Sampdoria Genua 0:3 (0:2). Rekordmeister Juventus Turin spielte bei Aufsteiger FC Crotone nur 1:1 (1:1).