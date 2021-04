Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.04.21 | Überblick

Tennisprofi Zverev zurückhaltend beim Thema Olympia-Impfung

MÜNCHEN: Tennisprofi Alexander Zverev hat sich zurückhaltend zum Thema Corona-Impfung für das deutsche Olympia-Team geäußert. «Da will ich nicht viel zu sagen, das wird heutzutage ganz leicht falsch interpretiert, egal, was man sagt. Das ist mir zu politisch», sagte der 24 Jahre alte Hamburger der «Bild»-Zeitung. Er selber habe noch keine Impfung. «Und ich finde, jeder sollte es so machen, wie er es für richtig hält», sagte der Weltranglisten-Sechste vor seinem Auftritt beim ATP-Turnier in München in der kommenden Woche.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio plant Zverev einen Start im Einzel und im Mixed mit der ehemaligen Wimbledonsiegerin und früheren Nummer eins, Angelique Kerber. Zu Wochenbeginn hatte das Corona-Kabinett die rechtzeitige Impfung aller Olympia-Teilnehmer zugesichert. Rund drei Monate vor der Eröffnungsfeier sind bisher 15 Prozent der Mitglieder des deutschen Tokio-Teams geimpft. Die Olympischen Spiele in Japan sollen am 23. Juli eröffnet werden.

Bayerischer Handel über EM-Zusage für München: «Nützt uns»

MÜNCHEN: Der bayerische Handel hat erfreut auf die Zusage für München als Co-Gastgeber der Fußball-EM in diesem Sommer reagiert. «Das ist gutes Marketing für München. Das nützt uns, selbst wenn nicht viele Gäste kommen sollten», sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, der Deutschen Presse-Agentur.

Das UEFA-Exekutivkomitee hatte am Freitag entschieden, dass München Ausrichter von vier Spielen bei der EM bleibt. Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem die lokalen Behörden bestätigt hätten, dass bei allen Partien mindestens 14.500 Zuschauer in der Allianz Arena möglich seien, teilte die UEFA mit.

Die heikle Fan-Frage ist aber damit noch lange nicht beantwortet. In ihrer Interpretation zum Fan-Beschluss lagen UEFA, deutsche Politik und Deutscher Fußball-Bund immer noch sehr weit auseinander. «Alles ist vorbehaltlich der pandemischen Lage», sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) der Deutschen Presse-Agentur und widersprach damit der klaren UEFA-Aussage einer fixen Zuschauer-Entscheidung.

Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) betonte, dass es keine Garantie für eine Zulassung von Zuschauern gibt. In München finden die Partien der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gegen Frankreich (15. Juni), Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) sowie ein Viertelfinale am 2. Juli statt.

Formel 1 rast bis mindestens 2024 in Suzuka

SUZUKA: Die Formel 1 macht auch in Zukunft in Japan Station. Wie die Motorsport-Königsklasse am Samstag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Suzuka International Racing Course für mindestens weitere drei Jahre bis 2024 verlängert. «Der Große Preis von Japan ist seit jeher ein Schauplatz spannender, mitreißender Dramatik», erklärte der neue Formel-1-Chef Stefano Domenicali und verwies auf gleich elf WM-Entscheidungen in Suzuka.

Die südwestlich von Nagoya gelegene Strecke wurde zu Testzwecken für Honda erbaut. Erst 25 Jahre später kam 1987 die Formel 1 erstmals nach Suzuka. Coronabedingt fiel der Grand Prix 2020 aus, in diesem Jahr ist das Rennen für den 10. Oktober angesetzt.

Schröder nicht glücklich mit Terminplanung von NBA und Olympia

LOS ANGELES: Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder ist über die Terminplanung in der NBA mit Blick auf die Olympischen Spiele enttäuscht. «Schwierige Situation. Ich hätte mir das gewünscht, dass die das so gemacht hätten, dass ich die Finals spielen kann und trotzdem noch in der Lage bin, bei den Qualifiers zu spielen. Das tut schon weh», sagte der Profi der Los Angeles Lakers am Freitag in einem Gespräch mit deutschen Medien. «Es würde schon weh tun, wenn ich nicht spielen dürfte, weil wir natürlich eine Chance hätten bei dem größten Turnier zu competen und zu spielen.»

Die deutschen Herren haben durch das Vorrunden-Scheitern bei der WM in China das direkte Ticket verpasst, aber den Sprung zu einem von vier Qualifikationsturnieren geschafft. Dieses müssen sie in Split (29. Juni bis 4. Juli) gewinnen, um nach Tokio zu dürfen. Zu dieser Zeit laufen in der NBA aber die Playoffs.

Schröders Lakers zählen als Titelverteidiger zu den Teams, die in den Playoffs absehbar lange dabei sein werden. Die Final-Serie um die Meisterschaft in der stärksten Basketball-Liga der Welt endet spätestens am 22. Juli. Bereits am 25. Juli beginnt das olympische Turnier in Tokio.

«Wenn ich mich nicht verletzte, dann bin ich immer dabei und versuche natürlich, die deutsche Nationalmannschaft nach vorne zu bringen», sagte Schröder. «Aber ich habe das gerade nicht im Kopf, sage ich mal. Weil ich gerade eine Saison habe, wo ich wirklich eine Chance habe, oben mitzuspielen. Und ich weiß, wenn wir die Finals erreichen, dann kann ich nicht spielen. Das ist natürlich das Ziel.»

Rückschlag im Abstiegskampf: Augsburg verliert 2:3 gegen Köln

AUGSBURG: Der FC Augsburg hat im Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga einen empfindlichen Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich verlor am Freitagabend 2:3 (0:3) gegen den 1. FC Köln, der durch den zweiten Sieg hintereinander wieder Hoffnung auf eine Rettung schöpfen kann. Drei Tage nach dem überraschenden 2:1 gegen RB Leipzig trafen Doppeltorschütze Ondrej Duda (8./33. Minute) und Florian Kainz (23.) für die Gäste aus der Domstadt, für die Gastgeber verkürzten Robert Gumny (54.) und Ruben Vargas (62.). Köln kletterte durch den zweiten Sieg unter dem neuen Trainer Friedhelm Funkel mit nunmehr 29 Punkten vom vorletzten auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

Trotz 2:2 in Karlsruhe: Würzburger Zweitliga-Abstieg rückt näher

KARLSRUHE: Trotz eines späten Remis ist der Abstieg der Würzburger Kickers aus der 2. Fußball-Bundesliga so gut wie besiegelt. Lars Dietz rettete den Würzburgern am Freitagabend in der Nachspielzeit nach einem schweren Patzer von KSC-Keeper Marius Gersbeck ein 2:2 (1:2) beim Karlsruher SC. Zuvor hatte Marvin Pieringer (36. Minute) den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. Die Tore der Gastgeber erzielten Kyoung-rok Choi (26.) und Dominik Kother (45.+1). Eintracht Braunschweig erlitt im Abstiegskampf durch ein 0:2 (0:0) gegen den FC Erzgebirge Aue einen herben Rückschlag.

Real-Trainer Zidane: Ausschluss aus Champions League wäre «absurd»

MADRID: Der Trainer von Real Madrid, Zinedine Zidane, hat einen möglichen Ausschluss aus der Champions League wegen des Festhaltens seines Fußballclubs am Projekt der Super League als «absurd» zurückgewiesen. «Eine Bestrafung ist unlogisch. Wir haben ein Recht, in der Champions zu spielen, und wir werden das tun», sagte er am Freitag bei einer Pressekonferenz. Zidane reagierte damit auf die Drohung von UEFA-Chef Aleksander Ceferin, Mitgründer der Super League, die keinen offiziellen Rückzug vollziehen, könnten von künftigen Europacup-Wettbewerben ausgeschlossen werden.

Nach Matchbällen: Aus für Stuttgart-Titelverteidigerin Kvitova

STUTTGART: Trotz einer klaren Führung ist Titelverteidigerin Petra Kvitova beim Tennis-Turnier in Stuttgart im Viertelfinale ausgeschieden. Die zweimalige Wimbledonsiegerin aus Tschechien verlor am Freitag gegen die Ukrainerin Jelena Switolina nach zwei vergebenen Matchbällen 7:6 (4:7), 5:7, 2:6. Die Weltranglisten-Zehnte führte dabei im zweiten Satz bereits mit 5:2. 2019 hatte Kvitova den Porsche Grand Prix gewonnen, im vergangenen Jahr war das Sandplatz-Turnier wegen der Coronavirus-Krise ausgefallen.

Deutsche Turner verpassen bei EM Spitzenplatz im Mehrkampf

BASEL: Die deutschen Turner haben bei den Europameisterschaften in Basel eine Spitzenplatzierung im Mehrkampf deutlich verpasst. Lukas Dauser aus Unterhaching musste am Freitag sowohl an seinem Spezialgerät Barren als auch am Reck vom Gerät und kam mit 78,065 Punkten auf den 17. Rang. Sein Vereinskollege Felix Remuta belegte nach einem Patzer am Pauschenpferd mit 75,015 Punkten den 22. Platz. Den Titel sicherte sich Mehrkampf-Weltmeister Nikita Nagorny mit 88,032 Punkten vor seinem russischen Landsmann David Beljawski mit 85,864 Punkten.

Ringerin Annika Wendle holt EM-Bronze

WARSCHAU: Ringerin Annika Wendle hat bei der Europameisterschaft in Warschau die Bronzemedaille gewonnen. Die 23-Jährige besiegte in ihrem kleinen Finale in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm am Freitag die Ukrainerin Mariia Wynnyk und wiederholte so ihren Erfolg aus dem Vorjahr. Es ist die zweite Medaille für den Deutschen Ringer-Bund (DRB) bei den Titelkämpfen in Polen. Am Donnerstag war schon Ex-Weltmeisterin Aline Rotter-Focken in der 76-Kilogramm-Klasse Dritte geworden. Maria Selmaier (72 kg) verlor ihren Bronze-Kampf am Freitag gegen Dalma Caneva aus Italien.