Nachrichten aus der Sportwelt am Samstag

FC St. Pauli sagt nach positiven Corona-Schnelltests Training ab

HAMBURG: Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat das Training am Samstag abgesagt. Das sei «aufgrund weiterer Corona-Verdachtsfälle im Kader und Umfeld der Lizenzmannschaft» geschehen, teilte der Verein mit. Am Vorabend hatte die Mannschaft im Millerntor-Stadion gegen den Tabellennachbarn 1. FC Nürnberg 1:1 gespielt. In der Partie fehlte bereits Kapitän Philipp Ziereis wegen einer Covid-19-Erkrankung. Die obligatorischen Schnelltests am Tag danach ergaben weitere positive Befunde.

BVB-Boss Watzke zu Adeyemi: «Müssen wir irgendwie hinkriegen»

DORTMUND: Hans-Joachim Watzke hat noch einmal das große Interesse von Borussia Dortmund an Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi bekräftigt. Der Geschäftsführer des BVB stellte dabei in «19:09 - der schwarzgelbe Talk» auch klar, dass sie bei einem Vertrag dem 20-Jährigen von Red Bull Salzburg keine Option für einen frühzeitigen Abschied ermöglichen wollen würden. «Wenn er käme, würden wir versuchen, es ohne Ausstiegsklausel hinzubekommen», sagte Watzke bei der Veranstaltung der «Ruhr-Nachrichten» und von Radio 91.2. Sie stünden bei Adeyemi aber nicht unter Druck und er würde auch keine Wasserstandsmeldungen abgeben, sagte Watzke.

NHL: Stützle und Seider mit Erfolgserlebnis zur Nationalmannschaft

NEWARK: Verteidiger Moritz Seider kommt in Topform zur Eishockey-Nationalmannschaft und hat die starke erste Saison in der NHL mit seinem siebten Treffer gekrönt. Beim 5:3 der Detroit Red Wings im letzten Hauptrundenspiel gegen die New Jersey Devils erzielte Seider das 2:1 und verbuchte in seiner Debüt-Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt starke 50 Scorerpunkte. Der 21-Jährige ist ein Kandidat für die Auszeichnung zum besten Neuling der Saison.

Krawietz und Mies im Doppel-Finale von München

MÜNCHEN: Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat beim Turnier in München das Finale erreicht. Das Duo, das bereits zweimal zusammen die French Open gewinnen konnte, setzte sich am Samstag gegen den Briten Lloyd Glasspool und den Finnen Harri Heliovaara mit 7:5, 6:3 durch.

Zeitplan für Chelsea-Übernahme durch Konsortium

LONDON: Todd Boehly und seinem amerikanisch-schweizerischen Konsortium bleibt britischen Medienberichten nun eine bestimmte Zeitspanne für den nächsten Schritt zur geplanten Übernahme des FC Chelsea. Laut der «Daily Mail» soll es sich dabei um fünf bis sieben Tage handeln, in denen eine exklusive Einigung ratifiziert werden muss, in der die Gruppe ihre Absicht bestätigt. Sollte dies nicht passieren, würde ein anderer Bewerber nach vorn rücken. Mehrere Medien hatten am Freitag berichtet, dass die Investoren von der New Yorker Handelsbank Raine auserkoren wurden, in sogenannte bevorzugte Gespräche mit dem englischen Spitzenclub zu gehen. Eine offizielle Bestätigung gibt es allerdings dafür noch nicht.

Bahnrad-Olympiasieger Lehmann wirbt für ständigen Olympia-Ausrichter

CHEMNITZ: Der zweimalige Bahnrad-Olympiasieger Jens Lehmann hält Olympische Spiele immer am selben Standort für sinnvoll. Der Grundgedanke sei, dass sich die Jugend der Welt alle vier Jahre zum sportlichen Wettkampf treffe, erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete in der Chemnitzer «Freien Presse» (Samstag): Das müsse nicht zwingend immer in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent sein. «Es steht bei Olympischen Spielen für die Teilnehmer bestimmt nicht das touristische Moment im Zentrum, sondern das Zusammentreffen von Athleten über alle Sportarten hinweg. Der Ort dafür ist eher zweitrangig, vor allem aus Gründen der Nachhaltigkeit», sagte das Mitglied im Sportausschuss des Bundestages.

Timberwolves brechen wieder ein: Grizzlies gewinnen Playoff-Serie

MINNEAPOLIS: Die Memphis Grizzlies haben die erste Runde der NBA-Playoffs überstanden und treffen im Halbfinale der Western Conference auf die Golden State Warriors. Das Team um seinen Star Ja Morant drehte am Freitagabend (Ortszeit) in den letzten Minuten der Partie erneut einen zwischenzeitlich großen Rückstand noch und bezwang die Timberwolves am Ende mit 114:106. Noch im dritten Viertel hatten die Gastgeber 13 Punkte Vorsprung gehabt, das 101:99 drei Minuten vor Schluss war dann die erste Führung für Memphis in der zweiten Halbzeit. Bereits in den Partien zuvor waren die Timberwolves am Ende eingebrochen.