Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Vor 29 Jahren gestohlen: Ferrari von Ex-Rennfahrer Berger gefunden

LONDON: Britische Ermittler haben einen Sportwagen sichergestellt, der dem österreichischen Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger vor fast 29 Jahren gestohlen worden war. Der Ferrari war im April 1995 in Italien geklaut worden, wo damals der Große Preis von San Marino in Imola stattfand. Nun wurde das Auto im Wert von rund 350.000 Pfund (umgerechnet gut 400.000 Euro) sichergestellt, wie die Metropolitan Police in London am Montag mitteilte.

Die Briten wurden demnach im Januar von Ferrari eingeschaltet, nachdem das Unternehmen einen Autoverkauf eines britischen Maklers an einen US-amerikanischen Käufer überprüft hatte. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Wagen gestohlen sei.

Ermittler einer Einheit, die auf organisierte Kriminalität mit Fahrzeugen spezialisiert sei, hätten daraufhin umfangreiche Untersuchungen eingeleitet. Der Wagen sei demnach kurz nach dem Diebstahl nach Japan verschifft worden, bis er Ende 2023 nach Großbritannien gebracht worden sei, hieß es in der Polizeimitteilung. Das Fahrzeug sei dann beschlagnahmt worden, um einen Export zu verhindern.

Festgenommen wurde zunächst niemand, die Ermittlungen dauern an. In Italien war damals neben dem roten Ferrari F512M auch ein zweiter Sportwagen gestohlen worden. Das zweite Fahrzeug sei weiterhin verschwunden, schrieben die Ermittler in London.

Drei Vorlagen von NHL-Star Draisaitl bei Edmontons 6:1-Sieg

EDMONTON: Die Edmonton Oilers haben die K.o.-Runde in der NHL fest im Visier. Daran hat auch Leon Draisaitl einmal mehr seinen Anteil. Zwei weitere deutsche Eishockey-Profis sind treffsicher.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum vierten Sieg in Serie geführt. Der deutsche Top-Profi legte beim 6:1 (1:0, 4:0, 1:1) am Sonntag (Ortszeit) gegen die Pittsburgh Penguins drei Vorlagen beim klaren Heimsieg auf. Für den 28-Jährigen waren es in dieser Saison die Assists 46 bis 48. Die Oilers haben als Tabellenzweiter in der Pacific Divison beste Chancen auf die Playoffs.

Davon sind die Buffalo Sabres mit JJ Peterka weit entfernt. Trotz des 20. Saisontores des deutschen Nationalstürmers unterlagen die Sabres den Winnipet Jets mit 2:5 (1:1, 1:0, 0:4) und haben einen deutlichen Rückstand auf die begehrten Ränge.

Der fünfte Treffer von Nico Sturm war für die San Jose Sharks zu wenig. Die Mannschaft aus Kalifornien verlor bei der Minnesota Wild trotz einer 2:0-Führung mit 3:4 (0:0, 2:2, 1:2) und bleibt mit 15 Siegen aus 60 Saisonspielen das zweitschlechteste NHL-Team. Der Russe Kirill Kaprisow traf für den Sieger dreifach.

14. Bundesliga-Sieg in Serie für Bayerns Basketballer - Auch Alba siegt

MÜNCHEN: Die Basketballer des FC Bayern München bleiben in der Bundesliga eine Klasse für sich. Gegen Vizemeister Telekom Baskets Bonn siegte das Team von Trainer Pablo Laso am Sonntag mit 90:81 und steht nach dem 14. Sieg in Serie weiter auf Rang eins. Bonn fiel nach zuvor vier Erfolgen hintereinander auf Platz acht zurück. Nach zuletzt zwei Pflichtspielpleiten in Serie hat Alba Berlin den Weg zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Hauptstädter siegten gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 85:67. Alba bleibt damit Tabellendritter.

BR Volleys holen gegen Herrsching den Pokal

MANNHEIM: Die Berlin Volleys sind im Finale des deutschen Volleyball-Pokals der Männer ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben sich zum siebten Mal in der Vereinsgeschichte die Trophäe gesichert. Im Endspiel gegen die Volleys Herrsching setzte sich der Hauptstadtclub vor 10.887 Zuschauern in Mannheim souverän mit 3:0 durch. Erstmals konnten die Berliner den Titel verteidigen.

DHB-Handballerinnen holen vorzeitig das EM-Ticket

DÜSSELDORF: Mit einem souveränen Auftritt haben Deutschlands Handballerinnen vorzeitig das Ticket für die Europameisterschaft gelöst. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch kam am Sonntagabend in Düsseldorf gegen die Slowakei zu einem mühelosen 32:18-Sieg und kann damit für die Endrunde vom 28. November bis 15. Dezember in Österreich, Ungarn und der Schweiz planen.

Weitspringerin Assani fehlt nur ein Zentimeter zu WM-Bronze

GLASGOW: Weitspringerin Mikaelle Assani hat bei den Hallen-Weltmeisterschaften in Glasgow die Bronzemedaille nur um einen Zentimeter verpasst. Die 21-Jährige musste sich im letzten Finalabschnitt der Leichtathletik-Titelkämpfe am Sonntagabend mit 6,77 Metern als Vierte einreihen. Der Titel ging an die amerikanische Favoritin Tara Davis-Woodhall mit 7,07 Metern vor ihrer Teamkollegin Monae' Nicols mit 6,85 Metern. Dritte wurde die Spanierin Fátima Diame, die einen Zentimeter weiter als Assani sprang.

Wind und Nebel prägen Skispringen in Lahti: Wellinger wird Siebter

LAHTI: Andreas Wellinger und seine deutschen Skisprung-Kollegen haben beim von schwierigen Windverhältnissen und Nebel geprägten Weltcup in Finnland nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Der in der Gesamtwertung drittplatzierte Wellinger belegte als bester Sportler aus dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher am Sonntag den siebten Platz. Wellinger sprang 126,5 und 126 Meter weit. Weltcup-Spitzenreiter Stefan Kraft aus Österreich wurde Achter, der zweitplatzierte Ryoyu Kobayashi aus Japan landete auf dem fünften Rang. Den Sieg holte sich der Österreicher Jan Hörl.

Slalom-Ass Straßer fährt in Aspen erneut auf Weltcup-Podest

ASPEN: Linus Straßer ist beim Slalom von Aspen Zweiter gewonnen und zum zweiten Mal binnen einer Woche auf ein Weltcup-Podest gerast. Der Skirennfahrer aus München musste sich am Sonntagabend nur Loic Meillard aus der Schweiz um 0,89 Sekunden geschlagen geben. Dritter wurde der Norweger Henrik Kristoffersen. Dank eines starken zweiten Durchgangs fuhr Straßer von Platz sechs noch fast ganz nach vorn. Nach seinen zwei Siegen in Kitzbühel und Schladming sowie Rang drei am vorigen Sonntag in Palisades Tahoe fuhr Straßer zum vierten Mal in diesem Winter auf das Podest. Das war ihm in seiner Karriere zuvor noch nie gelungen.

Nach Haaland-Fehlschuss: Manchester City siegt im Derby

MANCHESTER: Trotz eines kuriosen Fehlschusses von Erling Haaland hat Manchester City das Derby gegen Manchester United gewonnen und bleibt in der englischen Premier League erster Verfolger von Jürgen Klopps FC Liverpool. Das Team von Pep Guardiola siegte am Sonntag gegen die Red Devils mit 3:1 und reist mit einem Punkt Rückstand zum Topspiel am kommenden Sonntag nach Liverpool. Zweimal Englands Fußball-Nationalspieler Phil Foden und Torjäger Haaland trafen für die Cityzens. Der Norweger hatte kurz vor der Pause einen Aussetzer, als er aus zwei Metern freistehend über das leere Tor schoss und damit den Ausgleich vergab.

Bayern-Star Müller vor Achtelfinale gegen Lazio: «Pack ma's»

MÜNCHEN: Trotz der nicht zufriedenstellenden Ergebnisse des FC Bayern München in den vergangenen Wochen geht Thomas Müller zuversichtlich in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom. Dort will der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag das 0:1 aus dem Hinspiel noch wettmachen. Das ist aus Sicht von Müller eine machbare Aufgabe, wie der 34 Jahre alte Bayern-Routinier in seinem am Sonntag veröffentlichten Newsletter schrieb. Der Weltmeister von 2014 versprach: «Am Dienstag geht's rund, mit Herz und Hirn. Pack ma's.»

Leverkusen baut Tabellenführung mit Derby-Sieg aus: 2:0 gegen Köln

KÖLN: Bayer Leverkusen hat die nächste Steilvorlage des FC Bayern München genutzt und mit einem Derby-Sieg die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga weiter ausgebaut. Nach dem wenig glanzvollen 2:0 beim abstiegsbedrohten 1. FC Köln hat der Werksclub nun zehn Punkte Vorsprung bei zehn noch ausstehenden Spielen. Die Münchner hatten am Freitag nur 2:2 in Freiburg gespielt. Zum Abschluss des 24. Spieltages gewann die TSG Hoffenheim 2:1 gegen Werder Bremen. Beide Tore für Hoffenheim erzielte Maximilian Beier.

Bei Debüt im Bora-Team: Roglic im Duell mit Evenepoel

LES MUREAUX: Der slowenische Radstar Primoz Roglic hat sich bei seinem Debüt im deutschen Bora-hansgrohe-Team ein erstes Kräftemessen mit Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel geliefert, den Sieg der ersten Etappe beim Traditionsrennen Paris-Nizza holte sich aber Olav Kooij. Der niederländische Sprinter setzte sich am Sonntag nach 157,7 Kilometer mit Start und Ziel in Les Mureaux vor dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen und dem Neuseeländer Laurence Pithie durch.

Neuseeländer Kerr Hochsprung-Weltmeister

GLASGOW: Der Neuseeländer Hamish Kerr hat bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathleten in Glasgow den Titel im Hochsprung gewonnen. Der 27-Jährige, Dritter der Hallen-WM 2022, meisterte am Sonntag fünf Höhen gleich im ersten Versuch. Seine Siegerhöhe von 2,36 Meter als Weltjahresbestleistung überquerte er im zweiten Versuch. Der EM-Zweite Tobias Potye aus München, der mit seiner Jahresbestleistung von 2,30 Metern in den Medaillenkampf hätte eingreifen können, hatte seine Teilnahme kurzfristig krankheitsbedingt absagen müssen.

Augsburger Panther sportlicher Absteiger aus der DEL

AUGSBURG: Die Augsburger Panther sind erneut sportlich aus der Deutschen Eishockey Liga abgestiegen. Am Sonntag unterlag das Team von Cheftrainer Christof Kreutzer gegen dessen ehemaligen Club und direkten Konkurrenten Düsseldorfer EG 1:3. Damit stehen die Schwaben nach dem vorletzten Hauptrundenspieltag vorzeitig als Tabellenletzter der DEL fest. Ob die Panther allerdings wirklich absteigen, entscheidet sich womöglich erst in mehreren Wochen, wenn der Playoffsieger der DEL2 feststeht. Bereits im vergangenen Jahr waren die Panther sportlich abgestiegen. Da es am Ende aber aus der zweiten Liga keinen Meister gab, der die wirtschaftliche Voraussetzung für einen DEL-Aufstieg erfüllte, blieb der AEV am Ende drin.

Keine Chance für Potsdam: Stuttgart holt Volleyball-Pokal

MANNHEIM: Der MTV Stuttgart hat den Dauer-Konkurrenten vom SC Potsdam deutlich geschlagen und zum zweiten Mal in drei Jahren den deutschen Volleyball-Pokal der Frauen geholt. Der Meister siegte am Sonntag in der SAP-Arena in Mannheim glatt 3:0 gegen die Brandenburgerinnen. Insgesamt ist es der fünfte Pokalsieg für den MTV.

Füchse Berlin festigen Tabellenführung in Handball-Bundesliga

BERLIN: Die Füchse Berlin haben vor dem Showdown im Titelkampf der Handball-Bundesliga beim Verfolger SC Magdeburg ihre Tabellenführung gefestigt. Eine Woche vor dem Duell mit dem Champions-League-Sieger bezwang der Hauptstadt-Club am Sonntag den HC Erlangen mit 39:32 und hat nun 41:5 Punkte auf dem Konto. Der Tabellenzweite aus Magdeburg hatte am Samstagabend mit einem 38:30-Sieg beim VfL Gummersbach vorgelegt und hat 38:6 Zähler.

Wechsel perfekt: Werder-Stürmer Borré nach Brasilien

BREMEN: Der von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt an Ligakonkurrent Werder Bremen ausgeliehene Stürmer Rafael Borré wechselt nach Brasilien zum Erstligisten Internacional Porto Alegre. Das teilten die Südamerikaner in den sozialen Netzwerken mit. Von den Bremern gab es am Sonntag zwar noch keine Bestätigung für den Transfer, Borré stand beim Auswärtsspiel in Hoffenheim an diesem Sonntag aber schon nicht mehr im Kader der Grün-Weißen.

Schweizer Ski-Ass Gut-Behrami dicht vor Sieg im Gesamtweltcup

KVITFJELL: Der Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami ist der Triumph im Gesamtweltcup kaum noch zu nehmen. Einen Tag nach ihrem Sieg von Kvitfjell kam die 32-Jährige im zweiten Super-G in Norwegen am Sonntag auf den zweiten Platz und festigte ihre Spitzenposition im Kampf um die große Kristallkugel. Nachdem Gut-Behrami am Samstag gejubelt hatte, gewann einen Tag später Federica Brignone. Die Italienerin fuhr bei dem durch viele Nebel-Unterbrechungen beeinträchtigten und nach 41 Fahrerinnen abgebrochenen Rennen 0,61 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin heraus. Dritte wurde Pyeongchang-Olympiasiegerin Ester Ledecka aus Tschechien. Kira Weidle aus Starnberg wurde Elfte.

Kein Podest zum Abschluss: Kombinierer Geiger auf Rang vier

LAHTI: Die deutschen Nordischen Kombinierer haben einen weiteren Podestplatz zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Finnland verfehlt. Vinzenz Geiger belegte als bester Sportler aus dem Team von Trainer Eric Frenzel am Sonntag den vierten Platz. Auf Rang drei und den Esten Kristjan Ilves fehlten dem Olympiasieger rund zehn Sekunden. Den Sieg sicherte sich der Österreicher Johannes Lamparter vor seinem Landsmann Stefan Rettenegger. Ihr Teamkollege Mario Seidl war am Vormittag beim Skispringen gestürzt. Der 31-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bei ihm wurde ein Bruch der rechten Kniescheibe diagnostiziert.

Erstmals im Einzel auf dem Podest: Langläuferin Rydzek wird Zweite

LAHTI: Coletta Rydzek hat zum Abschluss eines erfolgreichen Wochenendes der deutschen Skilangläuferinnen im Sprint den zweiten Platz belegt und damit ihren größten Erfolg im Weltcup gefeiert. Die 26-Jährige musste sich am Sonntag im finnischen Lahti nur der norwegischen Siegerin Kristine Stavaas Skistad geschlagen geben. Für die Schwester des Kombinierer-Olympiasiegers Johannes Rydzek war es der erste Einzel-Podestplatz ihrer Laufbahn. Dritte wurde die Schwedin Maja Dahlqvist.

Biathlon: Deutsche Mixed-Staffel in Oslo auf Rang fünf

OSLO: Die deutsche Mixed-Staffel ist zum Abschluss des Biathlon-Weltcups am Holmenkollen Fünfter geworden. Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Benedikt Doll und Philipp Nawrath leisteten sich am Sonntag zehn Nachlader und hatten in Norwegens Hauptstadt Oslo 59,4 Sekunden Rückstand auf Sieger Frankreich. Im Dauerregen erkämpfte sich Schweden vor Norwegen den zweiten Platz. Zuvor hatten Selina Grotian und Justus Strelow in der Single-Mixed-Staffel nach zu vielen Schießfehlern Platz sechs belegt. Es gewann Norwegen knapp vor Schweden, Dritter wurde überraschend Finnland.

Francesco Friedrich erneut Weltmeister im Viererbob

WINTERBERG: Francesco Friedrich hat bei seiner zehnten Viererbob-Weltmeisterschaft zum sechsten Mal den Titel gewonnen. Eine Woche nach seinem Triumph im Zweierbob siegte der 33-Jährige vom BSC Sachsen Oberbärenburg am Sonntag in Winterberg mit 0,88 Sekunden Vorsprung vor dem Berchtesgadener Johannes Lochner. Adam Ammour vom BRC Thüringen komplettierte den deutschen Dreifach-Erfolg, nachdem am Samstag auch die deutschen Zweierbob-Pilotinnen um die Weltmeisterinnen Lisa Buckwitz und Vanessa Mark alle drei Podiumsplätze geholt hatten.

Auch HSV patzt in 2. Liga - Heimniederlage gegen Osnabrück

HAMBURG: Der Hamburger SV hat eine große Chance im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga kläglich vergeben. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart verlor am Sonntag vor 57.000 Zuschauern im ausverkauften Volksparkstadion gegen Schlusslicht VfL Osnabrück trotz Überzahl überraschend mit 1:2 und konnte damit von den Patzern der Konkurrenz nicht profitieren. Die Hamburger wären bei einem Sieg auf den zweiten Tabellenplatz vorgerückt. Der SC Paderborn kam im Aufstiegsrennen nur zu einem 0:0 gegen den 1. FC Magdeburg. Der SV Wehen Wiesbaden gewann 3:0 bei der SV Elversberg und hat nun sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16.

WM-Boxkampf von Meinke gegen Serrano abgesagt

SAN JUAN: Der WM-Boxkampf der Berlinerin Nina Meinke gegen die Vierfach-Weltmeisterin Amanda Serrano ist wegen einer Augenverletzung Serranos kurzfristig abgesagt worden. Die 35-Jährige aus Puerto Rico teilte dies den Fans in der mit 18.500 Zuschauern ausverkauften Halle in San Juan unter Tränen und mit einer weißen Sonnenbrille im Gesicht mit. Dabei gab es lautstarke Buhrufe aus dem Publikum. Der Titelkampf im Federgewicht war für das Frauenboxen unüblich über zwölf Runden mal drei Minuten angesetzt, für Meinke wäre dies eine Premiere gewesen.

Messi und Suarez treffen doppelt für Inter Miami

FORT LAUDERDALE: Die Starspieler Lionel Messi und Luis Suarez haben Inter Miami zum höchsten Sieg der noch jungen Club-Geschichte in der Major League Soccer geführt. Beim 5:0 (3:0) im Florida-Duell mit Orlando City trafen Messi und Suarez jeweils doppelt. Für beide war es der erste Doppelpack in der MLS. Inter Miami, das im Vorjahr die Playoffs klar verpasste, steht mit sieben Punkten aus drei Spielen an der Spitze der Eastern Conference.

NHL: Draisaitl trifft für Oilers bei Sieg gegen Grubauer

SEATTLE: Stürmerstar Leon Draisaitl hat das deutsche Eishockey-Duell gegen Nationaltorwart Philipp Grubauer in der NHL knapp gewonnen. Beim 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)-Sieg der Edmonton Oilers bei den Seattle Kraken erzielte Draisaitl gegen Grubauer in der 31. Minute mit seinem 30. Saisontor den Führungstreffer. Am 2:0 durch Brett Kulak in der 49. Minute war der gebürtige Kölner am Samstag (Ortszeit) ebenfalls beteiligt.

Felix Loch Zweiter beim Rodeln in Sigulda

Sigulda (dpa) - Felix Loch hat den Sigulda-Hattrick verpasst. Nach zwei Rodel-Siegen in Lettland am vergangenen Wochenende kam der dreimalige Olympiasieger im letzten Einzelrennen der Saison am Sonntag auf Platz zwei. Lokalmatador Kristers Aparjods holte sich den Heimsieg. Zum Abschluss gab es einen deutschen Sieg in der Team-Staffel.

LeBron James erzielt als erster NBA-Spieler 40.000 Punkte

LOS ANGELES: LeBron James hat als erster Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die Marke von 40.000 Punkten erreicht. Der Starspieler von den Los Angeles Lakers erzielte am Samstagabend (Ortszeit) gegen Titelverteidiger Denver Nuggets (114:124) die noch fehlenden neun Punkte bereits früh im Spiel: Zu Beginn des zweiten Viertels zog der 39 Jahre alte Superstar unnachahmlich zum Korb und legte den Ball mit links via Brett in den Korb. James beendete die denkwürdige Partie mit 26 Punkten und war damit bester Werfer der Lakers.

Zuschauerzahl bei Formel-1-Comeback von RTL enttäuschend

BERLIN: Die Formel 1 ist zurück bei RTL. Die Premiere verläuft aber zumindest mit Blick auf die Zuschauerzahlen nicht wie erhofft.

Das Comeback der Formel 1 bei RTL hat weniger Zuschauer vor den Fernseher gelockt als vor der einjährigen Pause. Die Reichweite am Samstagnachmittag lag bei lediglich 1,90 Millionen TV-Zuschauern im Durchschnitt. Für den Privatsender gab es immerhin einen Marktanteil von 14,8 Prozent, der über dem Jahresschnitt von RTL lag. Zuletzt hatte RTL 2022 vier Rennen der wichtigsten Motorsport-Serie gezeigt und dabei einen Schnitt von 2,53 Millionen Menschen erreicht.

Zum Vergleich: Die Biathlon-Übertragung am Samstagnachmittag im ZDF kam auf durchschnittlich 2,91 Millionen und einen Marktanteil von 29,9 Prozent. Die «Sportschau» der ARD mit der Zusammenfassung des 24. Spieltages der Fußball-Bundesliga verzeichnete 4,08 Millionen Zuschauer und 21,3 Prozent.

Alle 24 Rennen der Formel 1 gibt es nur beim Bezahl-Sender Sky, der beim Auftakt in Bahrain 0,43 Millionen Zuschauer hatte. RTL hat sich für diese Saison vom Pay-TV-Anbieter Sub-Lizenzen für insgesamt sieben Rennen gesichert. Die nächste RTL-Übertragung ist der Große Preis von Budapest am 21. Juli. 2020 hatte RTL letztmals alle Rennen gezeigt.