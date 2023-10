Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Seiders Red Wings in NHL weiter stark: Fünfter Sieg in Serie

DETROIT: Für die Detroit Red Wings läuft es in der NHL weiter hervorragend. Seit der Pleite zum Start hat das Team um Nationalspieler Moritz Seider nicht mehr verloren.

Moritz Seider hat die Siegesserie mit den Detroit Red Wings in der NHL ausgebaut und auch das Heimspiel gegen die Calgary Flames gewonnen. Der Eishockey-Nationalspieler war beim 6:2 am Sonntag (Ortszeit) der Profi mit der viertmeisten Eiszeit in seinem Team. Die Red Wings haben nach der Auftaktniederlage zum Saisonstart nun fünf Spiele in Serie gewonnen. Überragender Akteur war Alex DeBrincat mit drei Toren und einer Vorlage. Lucas Raymond und Justin Holl kamen auf jeweils drei Torvorlagen.

McDavid fehlt Edmonton Oilers wegen Verletzung für mehrere Spiele

EDMONTON: Die Saison der Edmonton Oilers verläuft bislang extrem enttäuschend. Nun muss das Team von Leon Draisaitl auch noch auf den besten Angreifer der NHL verzichten.

Die so schwach in die NHL-Saison gestarteten Edmonton Oilers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl müssen für einige Zeit auf ihren wichtigsten Spieler verzichten. Connor McDavid habe sich beim 2:3 gegen die Winnipeg Jets eine Oberkörperverletzung zugezogen und werde ein bis zwei Wochen lang nicht spielen können, teilten die Oilers am Sonntag mit. Damit würde McDavid, der seit Jahren beste Angreifer der National Hockey League, wohl fünf oder sechs Partien verpassen. In der vergangenen Saison war er zum dritten Mal zum wertvollsten Profi der NHL gewählt worden. Die mit großen Ambitionen in die Saison gestarteten Oilers haben nur eins von fünf Spielen gewonnen.

Volleyball-Präsident über Terminkalender: Muss sich etwas verändern

BERLIN: Die deutschen Volleyballer haben die Olympia-Qualifikation geschafft. Doch die vielen Spiele bringen Sorge und Ärger.

Deutschlands Volleyball-Verbandschef Markus Dieckmann hat den vollen Terminkalender des Weltverbandes kritisiert. «Es sind junge Menschen, die über elf, elfeinhalb Monate Hochleistungssport betreiben», sagte der 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Das sei für Körper und Köpfe zu viel. «Es muss da einen Dialog geben. Es muss sich an der Situation etwas verändern. Denn es passiert auf dem Rücken der Athleten und das sind die letzten, die unter so etwas leiden sollten», sagte der Präsident des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Dafür wolle sich der Verband einsetzen.

Kaweh Niroomand, Geschäftsführer vom deutschen Meister BR Volleys, hatte zuvor seinem Ärger Ausdruck verliehen. «Was da vom Weltverband gemacht wird, ist unverantwortlich. Das ist nur von kommerziellen Gedanken des Weltverbandes getrieben. Auf dem Rücken der Vereine und vor allem auch der Gesundheit der Spieler», sagt der 70-Jährige.

Die Nationalteams vieler Länder haben einen Marathon-Sommer hinter sich. Von Ende Mai bis Anfang Oktober eilten sie von der Nationenliga auf mehreren Kontinenten zur Europameisterschaft und schließlich zum Olympia-Qualifikationsturnier nach Brasilien. Nun geht umgehend die Club-Saison los.