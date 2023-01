Nachrichten aus der Sportwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 23.01.23 | Aktualisiert um: 20:10 | Überblick

Formel-1-Star Hamilton spricht über Erniedrigungen zu seiner Schulzeit

BRACKLEY: Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat seine Schulzeit als den «wahrscheinlich traumatischsten und schwierigsten Teil» seines Lebens bezeichnet. «Ich hatte wirklich das Gefühl, dass das System gegen mich ist», erzählte der 38-Jährige in dem Podcast «On Purpose». Der Engländer erinnerte daran, wie er bereits als Sechsjähriger in der Schule schikaniert worden sei. Er sei umhergeschubst, mit Bananen beworfen und mit dem N-Wort rassistisch beleidigt worden.

Neben all den Erniedrigungen und seiner damaligen Außenseiterrolle als schwarzer Junge habe er auch mit seinen schulischen Leistungen zu kämpfen gehabt. «Ich habe erst mit 16 herausgefunden, dass ich Dyslexie (Leseschwäche) habe», erzählte der Mercedes-Pilot. Dennoch ist der siebenmalige Formel-1-Weltmeister nach eigener Aussage «dankbar für diese Reise, denn sie hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin.» Hamilton ist der erste und noch immer einzige schwarze Fahrer in der Motorsport-Königsklasse.

Triathlon: Thomas Moeller neuer Chef-Bundestrainer

FRANKFURT/MAIN: Nach weniger als einem Jahr ist Louis Delahaije von seinem Amt als Chef-Bundestrainer der deutschen Triathletinnen und Triathleten zurückgetreten. Wie die Deutsche Triathlon Union am Montag mitteilte, gab der Niederländer persönliche Gründe für seinen Schritt an. Sein Nachfolger wird Thomas Moeller. Der 51-Jährige war seit fast zehn Jahren erfolgreich für den Nachwuchs verantwortlich. Delahaije bleibt der DTU in beratender Funktion erhalten. Die nächsten Ziele für die deutschen Triathletinnen und Triathleten sind die Heim-WM im Juli in Hamburg und die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Tennisstar Djokovic problemlos ins Viertelfinale der Australian Open

MELBOURNE: Tennisstar Novak Djokovic hat bei den Australian Open in Melbourne mit einer Machtdemonstration das Viertelfinale erreicht. Der 35 Jahre alte Serbe deklassierte am Montag in einem höchst einseitigen Achtelfinalmatch den überforderten Australier Alex de Minaur und setzte sich nach nur 2:06 Stunden locker mit 6:2, 6:1, 6:2 durch.

Tennis-Doppel Mies/Peers erreicht Viertelfinale der Australian Open

MELBOURNE: Tennis-Doppelspieler Andreas Mies hat beim ersten Grand-Slam-Turnier mit seinem neuen Partner John Peers das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Der zweimalige French-Open-Gewinner siegte am Montag an der Seite des Australiers gegen die Lokalmatadoren Alex Bolt/Luke Saville souverän mit 6:0, 6:3 und steht damit in Melbourne erstmals in der Runde der besten acht Doppel. Im Kampf ums Halbfinalticket warten als nächste Gegner auf Mies/Peers die an Nummer acht gesetzten Marcel Granollers (Spanien)/Horacio Zeballos (Argentinien).

Erster Saison-Sieg für Bora: Bennett gewinnt in Argentinien

SAN JUAN: Das deutsche Radsport-Team Bora-hansgrohe hat seinen ersten Saison-Sieg gefeiert. Der Ire Sam Bennett gewann die erste Etappe der Vuelta a San Juan in Argentinien. Der 32-Jährige setzte sich auf dem 144 Kilometer langen Auftakt mit Start und Ziel im ostargentinischen San Juan vor dem Dänen Michael Mörkov und dem Italiener Giacomo Nizzoli durch. Nizzolos Anfahrer Rick Zabel rollte auf Platz 16 über die Ziellinie. Mit dem Erfolg übernahm Bennett zugleich die Gesamtführung.

Biathleten Nawrath, Horn und Fratzscher kämpfen um letztes WM-Ticket

LENZERHEIDE: Die Biathleten Philipp Nawrath, Philipp Horn und Lucas Fratzscher kämpfen bei der Europameisterschaft im schweizerischen Lenzerheide in dieser Woche um das letzte Ticket für die Heim-WM in Oberhof. Alle drei Skijäger gehören zum Aufgebot für die Titelkämpfe, die am Mittwoch mit den Einzelrennen beginnen, wie der Deutsche Skiverband am Montag mitteilte. Bis Sonntag stehen danach noch Sprints, Verfolgungsrennen und Mixed-Wettbewerbe auf dem Programm.

Schmid starker Sechster bei Golf-Turnier in Kalifornien - Rahm siegt

LA QUINTA: Golfprofi Matti Schmid hat sich zum ersten Mal in seiner Karriere bei einem PGA-Turnier in die Top Ten gespielt. Der 25 Jahre alte Neuling auf der US-Tour beendete die mit acht Millionen US-Dollar dotierte Veranstaltung im kalifornischen La Quinta auf dem geteilten sechsten Platz. Der gebürtige Regensburger hatte am Sonntag mit einem Gesamtergebnis von 265 Schlägen nur vier Schläge Rückstand auf den Sieger Jon Rahm (261). Der gebürtige Münchner Stephan Jäger (271) schloss das Turnier auf dem 36. Rang ab.

Ocean Race: Herrmann wegen Fußverletzung vorerst raus

MINDELO/KAP VERDE: Segler Boris Herrmann hat sich beim Ocean Race verletzt und kann an der zweiten Etappe nicht teilnehmen. Das geht aus einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung hervor. Herrmann hat sich demnach kurz vor der Ankunft in Mindelo auf den Kapverden durch kochendes Wasser eine schwere Verbrennung am Bein zugezogen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Wegen des Infektionsrisikos verzichtet Herrmann auf die zweite Etappe nach Kapstadt und wird als Skipper von Will Harris ersetzt. Der Franzose Yann Eliès springt für Herrmann ein.

Lakers mit starkem Schröder drehen 25-Punkte-Rückstand in NBA

PORTLAND: Dennis Schröder hat mit der nächsten starken Vorstellung einen weiteren Sieg der Los Angeles Lakers in der NBA ermöglicht. Der Kapitän der Basketball-Nationalmannschaft kam beim 121:112 der Lakers gegen die Portland Trail Blazers am Sonntagabend (Ortszeit) auf 24 Punkte, 8 Vorlagen und 6 Rebounds und erzielte auch die beiden letzten wichtigen Punkte nach Freiwürfen.

Neue DHB-Kommission zur Aufarbeitung von Gewalt möglichst im Februar

KATTOWITZ: Der Deutsche Handballbund will schon bald eine neue Kommission zur Aufarbeitung und Prävention von Gewalt benennen. Das kündigte DHB-Präsident Andreas Michelmann in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag-Ausgabe) an. Das bisherige Gremium war überraschend kurz vor Weihnachten aufgelöst worden.

Bericht: Mertesacker, Höwedes und Khedira weiter Kandidaten beim DFB

FRANKFURT/MAIN: Die Ex-Weltmeister Per Mertesacker, Sami Khedira und Benedikt Höwedes sind einem «Kicker»-Bericht vom Montag zufolge weiter Kandidaten für einen Sportdirektorenposten beim Deutschen Fußball-Bund. Nachdem Rudi Völler als Direktor für die Männer-Nationalmannschaft feststeht, beschäftigt sich die von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke angeführte Task Force mit der noch ungeklärten Personalie. Dabei geht es vor allem um den Verantwortungsbereich Akademie und Nachwuchs.

BVB soll Interesse an spanischem Abwehrtalent haben

DORTMUND: Borussia Dortmund soll laut übereinstimmender Medienberichte an einer sofortigen Verpflichtung des spanischen Talentes Iván Fresneda interessiert sein. Der 18 Jahre alte Abwehrspieler von Real Valladolid soll sich nach Informationen von «The Athletic» zwischen dem Fußball-Bundesligisten und dem FC Arsenal entscheiden können. Dies berichtete am Montag auch Sky Deutschland. Nach Informationen von Sport1 sollen auch Manchester United und Juventus Turin am spanischen U19-Nationalspieler interessiert sein.