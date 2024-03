Nachrichten aus der Sportwelt am Freitag

Oilers-Serie in NHL reißt: 2:4 gegen Columbus Blue Jackets

COLUMBUS: Für Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers lief es zuletzt wieder richtig gut. Nach fünf Siegen ist die Serie aber gerissen. Ein weiterer Meilenstein für Connor McDavid wird zum Randaspekt.

Nach zuletzt fünf Siegen haben die Edmonton Oilers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl in der NHL wieder verloren. Gegen die Columbus Blue Jackets unterlag das Team aus Kanada am Donnerstagabend (Ortszeit) 2:4. Connor McDavid schraubte sein Punktekonto dabei auf 100 in dieser Saison und war zum 13. Mal in Serie an mindestens einem Treffer beteiligt. Nach dem 0:3-Rückstand waren die Torvorlagen von ihm und Leon Draisaitl aber zu wenig, um die Begegnung noch zu drehen. «Wir waren heute nicht bereit», kritisierte Trainer Kris Knoblauch. «Unser Puck-Management, vielleicht auch unsere Entscheidungsfindung und die Ausführung auch.»

Auch Tim Stützle musste mit den Ottawa Senators die nächste Niederlage einstecken und verlor 3:4 nach Verlängerung bei den Los Angeles Kings. Für die Senators war es bereits die sechste Pleite nacheinander. Die Kanadier haben keine Chance mehr auf die Playoff-Teilnahme.

Zverev: Olympia in Paris «ist das größte Event dieses Jahres»

INDIAN WELLS: Alexander Zverev ist wieder in Form und will beim Masters in Indian Wells weiter Selbstvertrauen tanken. Schon jetzt denkt er an das Saisonhighlight im Sommer.

Für Olympiasieger Alexander Zverev ist die Ausgabe in Paris im Sommer der Saisonhöhepunkt. «Das ist das größte Event dieses Jahres. Ich glaube, für viele Spieler», sagte der 26 Jahre alte Hamburger in Indian Wells. «Carlos Alcaraz hat auch gesagt, er würde lieber die Olympischen Spiele gewinnen als einen Grand Slam dieses Jahr. Das glaube ich ihm auch sofort.» Zverev hatte 2021 in Tokio Gold geholt. Nach seiner schweren Verletzung bei den French Open 2022 ist er inzwischen wieder in Form und kam bei den Australian Open im Januar bis ins Halbfinale.

«Ich freue mich, wie ich spiele. Ich bin glücklich darüber und ich freue mich auch, was das Jahr so zu bieten hat für mich», sagte Zverev vor seinem ersten Spiel beim Masters in Indian Wells am Freitag (Ortszeit). Dort trifft er nach einem Freilos in der ersten Runde auf den Australier Christopher O'Connell. Das Zweitrundenmatch ist das Zweite in der Vormittagssession, die um 20.00 Uhr deutscher Zeit beginnt.

Zufrieden ist Zverev mit der Ausbeute seiner Karriere noch nicht. Das große Ziel bleibt ein Sieg bei einem der Grand Slams. «Ich bin 26 Jahre alt und möchte immer noch etwas erreichen in meinem Leben. Ich möchte immer noch etwas erreichen in meiner Karriere. Das reicht mir jetzt noch nicht», sagte er.