Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.05.24 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Deutsches Eishockey-Team gegen Schweiz in Bestbesetzung

OSTRAVA: Personell gibt es für die Eishockey-Nationalmannschaft vor dem WM-Viertelfinale keine Probleme. Um eine drohende Strafe kommt ein deutscher Stürmer herum.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann im WM-Viertelfinale gegen die Schweiz am Donnerstag (16.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) in Bestbesetzung antreten. «Alle sind fit», sagte Bundestrainer Harold Kreis vor der Partie in Tschechien.

Auch Frederik Tiffels ist einsatzbereit. Der Berliner bekam nach einem Bandencheck zum Abschluss der Vorrunde am Dienstag gegen Frankreich (6:3) eine Spieldauerstrafe, wonach eine Sperre für ein weiteres Spiel folgen kann. Der Weltverband IIHF sprach allerdings keine weitere Bestrafung für den Stürmer aus.

Zum dritten Mal in vier Jahren bekommt es die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in einem WM-Viertelfinale mit der Schweiz zu tun. In Ostrava sind allerdings die Eidgenossen favorisiert. «Es wird ein Kampf um jeden Zentimeter Eis», kündigte Kreis an.

«Kicker»: Führich tendiert zu Wechsel zum FC Bayern

STUTTGART: Mit einer starken Saison machte Chris Führich beim VfB Stuttgart auf sich aufmerksam. Das weckt Begehrlichkeiten. Der Offensivspieler soll zu einem Wechsel zu einem bestimmten Verein neigen.

Fußball-Nationalspieler Chris Führich vom VfB Stuttgart tendiert einem Medienbericht zufolge zu einem Wechsel zum FC Bayern München. Das berichtet der «Kicker» (Donnerstag). Der 26 Jahre alte Offensivspieler hatte mit einer starken Saison für die Schwaben auf sich aufmerksam gemacht und zuletzt den Sprung in den vorläufigen EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann geschafft.

Führich war 2021 vom SC Paderborn zu Stuttgart gewechselt. Im Februar hatte er seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Bei den Münchnern könnte er nach deren enttäuschenden Saison für frische Impulse auf der offensiven Außenbahn sorgen. An Führich sollen auch englische Vereine und Borussia Dortmund interessiert sein.