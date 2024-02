Nachrichten aus der Sportwelt am Donnerstag

Schalke verpflichtet Abwehrspieler Brandon Soppy

GELSENKIRCHEN: Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einer Verstärkung für die Abwehr fündig geworden. Wenige Stunden vor dem Ablauf der Transferfrist am Donnerstag gab der Fußball-Zweitligist die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Brandon Soppy bekannt. Der Tabellen-15. leiht den 21 Jahre alten Franzosen, der bei Atalanta Bergamo unter Vertrag steht und zuletzt für den FC Turin spielte, bis zum Ende dieser Saison aus.

Mainz 05 leiht Eintracht-Stürmer Ngankam aus

MAINZ: Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat kurz vor Transferschluss noch einen zweiten Offensivspieler verpflichtet. Stürmer Jessic Ngankam vom Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt wurde bis Ende der Saison ausgeliehen, teilte der Tabellenvorletzte am Donnerstag mit.

Tennisspielerin Maria verliert Achtelfinale bei Thailand Open

HUA HIN: Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Thailand im Achtelfinale ausgeschieden. Die 36-Jährige aus Bad Saulgau verlor am Donnerstag mit 7:5, 2:6, 2:6 gegen die US-Amerikanerin Katie Volynets und wurde damit ihrer Favoritenrolle als Nummer vier der Setzliste nicht gerecht.

Gladbach verlängert Vertrag mit Youngster Rocco Reitz

MÖNCHENGLADBACH: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach setzt langfristig auf Eigengewächs Rocco Reitz. Der 21 Jahre alte Shooting-Star hat seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2026 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Dies teilte der Club am Donnerstag mit.

FC Bayern holt schwedisches Stürmer-Talent

MÜNCHEN: Der FC Bayern München hat den schwedischen Junioren-Nationalspieler Jonah Kusi-Asare verpflichtet. Dem 16 Jahre alten Angreifer von AIK Solna trauen die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters auf Sicht eine Profi-Karriere zu. Der Youngster habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, wie die Bayern am Donnerstag ohne exakte Laufzeit mitteilten. Kusi-Asare werde am FC Bayern Campus wohnen und vorerst Spielpraxis bei der U19 sammeln.

Union Berlin holt Yorbe Vertessen von PSV Eindhoven

BERLIN: Der 1. FC Union Berlin hat nach einer Hängepartie doch noch seinen Wunschspieler für die Offensive verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, kommt Yorbe Vertessen von der PSV Eindhoven. Der 23 Jahre alte Belgier spielte seit seiner Kindheit für den niederländischen Traditionsclub.

Auftaktsieg für deutsche Hockey-Herren bei Hallen-EM

LEUVEN: Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft ist bei der Hallen-Europameisterschaft der Herren mit einem souveränen Sieg ins Turnier gestartet. Der EM-Zweite von 2022 gewann am Donnerstag das Auftaktspiel in Leuven gegen Spanien mit 6:2.

Seattle Seahawks: Vom ältesten zum jüngsten Trainer der NFL

SEATTLE: Die Seattle Seahawks haben einen Nachfolger für Pete Carroll gefunden. Wie der Club der amerikanischen Football-Liga am Mittwoch (Ortszeit) bekannt gab, übernimmt der 36 Jahre alte Mike Macdonald den früheren Super-Bowl-Champion und ist damit der jüngste Cheftrainer der NFL. Der 72-jährige Carroll war zuvor der älteste Coach der NFL gewesen.

NHL: Stützle gewinnt mit Ottawa gegen Seiders Red Wings

DETROIT: Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat das NHL-Duell gegen seinen deutschen Auswahlkollegen Moritz Seider für sich entschieden. Am Mittwoch (Ortszeit) holte Stützle mit den Ottawa Senators einen 3:2-Erfolg nach Verlängerung bei den Detroit Red Wings um Seider. Stützle und Seider blieben dabei ohne Torbeteiligung. Nico Sturm zog mit den San Jose Sharks bei den Anaheim Ducks mit 2:3 nach Verlängerung den Kürzeren.

NBA: Wagner-Brüder mit Orlando in San Antonio erfolgreich

SAN ANTONIO: Nach drei Auswärtsniederlagen nacheinander haben die beiden Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner mit den Orlando Magic wieder ein Spiel in fremder Halle gewonnen. Am Mittwoch (Ortszeit) setzten sich die Magic in der nordamerikanischen Liga NBA bei den San Antonio Spurs mit 108:98 (57:51) durch. Franz Wagner erzielte 20 Punkte, Moritz Wagner kam auf zehn Zähler. Daniel Theis gewann mit den Los Angeles Clippers mit 125:109 bei den Washington Wizards durch. Theis erzielte vier Zähler. Maxi Kleber verlor mit den Dallas Mavericks 87:121 bei den Minnesota Timberwolves.

Nationalspieler Führich verlängert beim VfB Stuttgart

STUTTGART: Fußball-Nationalspieler Chris Führich hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart um drei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Das teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. Die Verlängerung hatte sich abgezeichnet. In der laufenden Saison gehört der 26-Jährige zu den Leistungsträgern der Stuttgarter.

Andretti-Team wehrt sich nach Formel-1-Absage

MICHIGAN: Nach der klaren Absage an einen Einstieg in die Formel 1 hat das Team Andretti Cadillac sein Unverständnis über die Verantwortlichen der Motorsport-Königsklasse geäußert. Den Inhalten, die das Formel-1-Management mitgeteilt habe, widerspreche Andretti Cadillac entschieden, hieß es in einer Mitteilung. Allerdings wird es nichts mit einer Formel-1-Premiere für Andretti Cadillac wie erhofft bereits in einem Jahr. Auch nicht 2026 oder 2027. In einer ausführlichen Mitteilung erklärte die Rennserie, dass es höchstens 2028 eine Möglichkeit für das US-Team von Michael Andretti geben könnte, wenn es mit dem Hersteller General Motors als Antriebslieferant zusammenarbeiten würde.

VfB holt früheren Gladbacher und Dortmunder Dahoud

STUTTGART: Der zweimalige Fußball-Nationalspieler Mahmoud Dahoud kehrt in die Bundesliga zurück. Der VfB Stuttgart leiht den 28-Jährigen bis zum Saisonende vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion aus. Anschließend besitzen die Schwaben eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler, wie sie am Donnerstag mitteilten. Laut «Sky» liegt sie bei neun Millionen Euro. Der gebürtige Syrer absolvierte insgesamt 162 Bundesliga-Partien für Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund.

Knieverletzung: Saison-Aus für Stuttgarts Zagadou

STUTTGART: Für Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou vom VfB Stuttgart ist die Saison wegen einer schweren Verletzung im rechten Knie vorzeitig beendet. Der Franzose habe im Training am Mittwoch eine Außenbandverletzung und einen Anriss des Kreuzbandes erlitten, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Zagadou stand in allen bisherigen Saisonspielen der Schwaben auf dem Platz.

Medien: FC Bayern holt Zaragoza schon jetzt

MÜNCHEN: Der spanische Offensivspieler Bryan Zaragoza wechselt laut Medienberichten mit sofortiger Wirkung vom FC Granada zum FC Bayern München. Wie das Portal «Sportbuzzer» und der TV-Sender Sky berichten, soll der Transfer des 22 Jahre alten Flügelspielers an diesem Donnerstag und damit am letzten Tag des Winter-Transferfensters über die Bühne gehen. Eigentlich sollte Zaragoza erst im Sommer zum FCB wechseln und einen Fünfjahresvertrag erhalten. Die Münchner hatten die Verpflichtung Anfang Dezember verkündet. Für angeblich rund 4,5 Millionen Euro zusätzlich zum ursprünglich vereinbarten Deal mit einer Ablöse von rund 15 Millionen Euro soll Zaragoza aller Voraussicht nach bereits jetzt kommen.

Medien: Hamilton vor Sensationswechsel 2025 zu Ferrari

MARANELLO/BRACKLEY: Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton (39) steht Medienberichten zufolge angeblich vor einem Sensationswechsel 2025 von Mercedes zu Ferrari. Dies berichtete am Donnerstag unter anderem das englische Fachmagazin «Autosport». Eine Entscheidung über Hamiltons Zukunft in der Formel 1 wird demnach in Kürze erwartet. Es sei zwar noch nicht klar, ob schon ein Vertrag unterzeichnet wurde, berichtete das Magazin. Die Verhandlungen sollen aber angeblich in einem fortgeschrittenen Stadium sein und könnten bis Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Mercedes und Ferrari wollten sich auf dpa-Anfrage nicht dazu äußern. Der BBC zufolge hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff eine Besprechung mit der Belegschaft für den heutigen Donnerstag um 15.00 Uhr deutscher Zeit angekündigt. Dabei soll es dann angeblich um den Abschied von Hamilton gehen.

Bald neue Karten für Olympia in Paris verfügbar

PARIS: Sportfans können am 8. Februar neue Tickets für die Olympischen Spiele in Paris erstehen. Ab 10.00 Uhr sollen neue Eintrittskarten für alle Sportarten auf der Internetseite in den Verkauf gehen, teilte das Veranstaltungsteam am Donnerstag mit. Für einige Sportarten werde es aber nur sehr wenige Plätze geben. Für den Kauf gilt dabei: Wer am schnellsten ist, erhält die Karte. In den kommenden Wochen sollen immer mal wieder frische Tickets in den Verkauf gehen - jedes Mal eher kurzfristig angekündigt, hieß es. Insgesamt wurden bisher knapp acht Millionen der rund zehn Millionen Eintrittskarten für die Olympischen Spiele vom 26. Juli bis zum 11. August verkauft.

Verletzter Ski-Star Kilde wagt noch keine Prognose für Comeback

INNSBRUCK: Der norwegische Ski-Star Aleksander Aamodt Kilde wagt knapp drei Wochen nach seinem schlimmen Sturz in der Lauberhorn-Abfahrt von Wengen noch keine Prognose für ein Comeback. Er wisse nicht, ob er jemals wieder sein Topniveau erreichen könne, erklärte der 31-Jährige bei einer virtuellen Pressekonferenz am Donnerstag. Kilde war bei dem Rennen in der Schweiz Mitte Januar gestürzt und mit hoher Geschwindigkeit in den Fangzaun gekracht. Er hatte sich an der Schulter und schwer am Unterschenkel verletzt.