Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Super League: DFL-Chef erwartet «beinharten juristischen» Kampf

BERLIN: DFL-Geschäftsführer Christian Seifert rechnet mit einem langen juristischen Kampf um die umstrittene Fußball-Super-League. «Ob diese Superliga dann so tatsächlich kommt, das wird noch abzuwarten sein», sagte er Sky Sport News. «Der Weg dahin wird sehr lang und sehr steinig und gepflastert sein von immensen und beinharten juristischen Auseinandersetzungen.»

In der Nacht zu Montag hatten zwölf europäische Spitzenvereine aus England, Italien und Spanien angekündigt, eine eigene, internationale Super League gründen zu wollen. Die Super League stünde in direkter Konkurrenz zur Champions League der UEFA. Deutsche Clubs sind nicht unter den Vereinen. Die europäische Fußball-Union UEFA hat Widerstand angekündigt. Sie drohte bereits den Nationalspielern der Clubs aus der Super League mit dem Ausschluss von der EM in diesem Sommer.

Die UEFA nehme über die Champions League viel Geld ein. «Und ein Teil dieser Gelder wird eben auch aufrechterhalten, um den europäischen Fußball im weitesten Sinne am Laufen zu halten», erklärte der Chef der Deutschen Fußball Liga. Falle die Champions League als «Refinanzierungsinstrument» weg, «dann hätte das immense Folgen und diese Folgen wären nicht gut», meinte Seifert.

Er gehe davon aus, dass sich die zwölf Vereine vor ihrer Ankündigung der Super League alle rechtlichen Schritte überlegt hätten: «Insofern erwarte ich, dass es da einen sehr, sehr langen und harten und unter Umständen auch schmutzigen juristischen Kampf geben wird.»

Designierter Super-League-Boss Perez: «Situation ist sehr dramatisch»

MADRID: Real Madrids Präsident Florentino Perez hat die geplante Super League verteidigt und als notwendigen Schritt zur Rettung des Fußballs bezeichnet. «Wenn gesagt wird: Das sind die Reichen - nein. Ich bin nicht der Eigentümer von Real Madrid, Real Madrid ist ein Mitgliederverein. Alles, was ich tue, ist zum Wohl des Fußballs. Jetzt machen wir dies, um den Fußball zu retten, der sich in einer kritischen Situation befindet», sagte der als Boss der neuen Superliga auserkorene Spanier in einem in der Nacht zu Dienstag ausgestrahlten Interview des Senders El Chiringuito de Jugones, über das die spanische «Marca» berichtete.

Real Madrid ist einer von zwölf Clubs aus Spanien, England und Italien, die sich zu einer Super League zusammenschließen wollen und damit auf Konfrontationskurs zur UEFA und deren Champions League gegangen sind. «Wir werden versuchen, sobald wie möglich zu beginnen», sagte Perez. «Wenn ich sage, den Fußball retten, dann meine ich, alle retten. Was wir wollen, was wir von Bernábéu geerbt haben, ist, den Fußball zu retten, damit wir zumindest für die nächsten 20 Jahre in Ruhe leben können. Die Situation ist sehr dramatisch.»

Die bei der Exekutivsitzung der UEFA am Montag beschlossene Reform der Champions League, die zukünftig mit 36 statt 32 Clubs ausgetragen werden soll, kommt laut Perez spät: «Sie sagen, das neue Format kommt 2024. 2024 sind wir alle tot.» Real Madrid hat wie der FC Barcelona und weitere Clubs hohe Schuldenberge, die Corona-Pandemie hat die Lage für viele wegen der eingebrochenen Umsätze verschlimmert.

Mit Konsequenzen rechnet Perez trotz aller Drohungen der UEFA und der nationalen Ligen nicht. «Wir werden mit Sicherheit nicht aus der Champions League rausfliegen. Auch nicht aus La Liga, nichts dergleichen», sagte er. «Die UEFA hat kein gutes Image. Ich will Dinge, die bei der UEFA passiert sind, nicht erwähnen, aber sie muss einen Dialog führen und nicht drohen.»

Klopp hält nichts von einem Rücktritt wegen der Super League

LEEDS: Jürgen Klopp hat einen Rücktritt als Reaktion auf die Super-League-Pläne des FC Liverpool dementiert, will mit seiner Mannschaft aber auch nicht in einen Topf mit den Besitzern geworfen werden. «Das Team hat nichts damit zu tun. Und ich habe auch nicht wirklich was damit zu tun. Aber Leute behandeln uns so. Leeds-Fans haben uns in der Stadt angeschrien, als wir in der Stadt einen Spaziergang gemacht haben am Nachmittag», berichtete der Trainer nach dem 1:1 des englischen Fußball-Meisters am Montagabend bei Leeds United. «Unsere Eigentümer haben die Entscheidung getroffen, das ist ein Teil des Clubs, aber der ganze Club ist größer als wir alle.»

Klopp sagte, er habe nicht vor, persönlich Konsequenzen aus der Beteiligung seines Arbeitgebers zu ziehen. «Es ist nicht der Fall, was ich heute gehört habe, dass ich zurücktreten werde oder was auch immer. Wenn die Zeiten noch härter werden, dann klebe ich noch mehr und bleibe hier», sagte der 53-Jährige. «Ich fühle mich verantwortlich für das Team, für den Club und ich fühle mich verantwortlich für die Beziehung, die wir mit unseren Fans haben. Das ist eine sehr harte Zeit, da bin ich mir sicher, aber ich werde probieren dabei zu helfen, das in Ordnung zu bringen irgendwie.»

Klopp sagte wie schon vor der Partie, dass er die Super League für keine gute Idee halte. Dafür, dass die Fans der Reds Banner vom Stadion an der Anfield Road abmontiert haben, zeigte er kein Verständnis. «Ich verstehe, dass sie sauer sind, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass die Banner für das Team da sind. Deswegen denke ich, dass ich sie da lassen würde», sagte Klopp. «Ich verstehe, dass die Fans handeln und ihren Ärger zeigen wollen, das verstehe ich. Aber wir sollten nicht vergessen, was ich schon gesagt habe: Das Team hatte damit nichts zu tun. Und in so einem Moment entziehen sie dem Team die Unterstützung.»

Liverpool-Kapitän über Super League: Hoffentlich kommt es nicht dazu

LEEDS: Der Kapitän des FC Liverpool hat sich als erster Fußballer eines beteiligten Clubs gegen die Super-League-Pläne seines Arbeitgebers ausgesprochen. «Ich mag es nicht und hoffentlich kommt es nicht dazu», sagte James Milner nach dem 1:1 des FC Liverpool im Premier-League-Spiel gegen Leeds United am Montagabend.

Zuvor hatte sich schon sein Trainer Jürgen Klopp geäußert. «Meine Meinung hat sich nicht geändert», sagte der 53-Jährige im Sender Sky Sports. In der Vergangenheit hatte er gesagt, dass er hoffe, dass es niemals eine Super League geben werde. Mit Blick auf die Kritik und die Proteste meinte Klopp nun: «Die Leute sind nicht glücklich damit, ich kann das verstehen.»

