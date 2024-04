Nachrichten aus der Sportwelt am Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 09.04.24 | Aktualisiert um: 14:50 | Überblick

BVB ohne Malen nach Madrid - Kehl: «Es hat nicht gereicht»

MADRID: In der Champions League zeigt der BVB in dieser Saison ein besseres Gesicht als in der Bundesliga. Im Viertelfinale gegen Atlético Madrid erwartet der Bundesliga-Fünfte ein Duell auf Augenhöhe.

Borussia Dortmund muss auch im ersten Viertelfinal-Duell in der Champions League gegen Atlético Madrid auf Donyell Malen verzichten. Der niederländische Angreifer trat am Dienstagvormittag nicht mit seinen Teamkameraden die Reise in die spanische Hauptstadt an und fehlt im Aufgebot für die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). «Für ihn hat es leider nicht gereicht», sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Dortmunder Flughafen. Malen hatte dem BVB bereits in den vergangenen beiden Bundesligaspielen gegen den FC Bayern München (2:0) und den VfB Stuttgart (0:1) wegen einer Muskelverletzung gefehlt.

Der Bundesliga-Fünfte will sich im Estadio Metropolitano dennoch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel sechs Tage später in Dortmund verschaffen. Den Kampf um den ersten Halbfinaleinzug der Dortmunder in der europäischen Königsklasse seit 2013 geht Kehl mit Zuversicht an: «Es kribbelt und wir freuen uns auf die Aufgabe.»

Olaf Thon: Schneller Trainerwechsel bei Bayern bewirkt nichts

BERLIN: Olaf Thon spielt sechs Jahre beim FC Bayern München. Der Ex-Weltmeister rät dem Rekordmeister zu einer ruhigen Hand in der Trainer-Frage. Nach seiner Meinung muss der Kader reformiert werden.

Der frühere Fußball-Weltmeister Olaf Thon rät dem FC Bayern München von einem kurzfristigen Trainerwechsel ab. Dies würde nichts bewirken, schrieb der 57-Jährige in einer Kolumne des Portals «web.de». Sportvorstand Max Eberl «muss jetzt eine ruhige Hand haben und so lange wie möglich an Thomas Tuchel festhalten. Er darf nicht herumwirbeln und noch in der laufenden Saison irgendeinen Trainer aus dem Hut zaubern», so der ehemalige Bayern-Spieler.

Trainer Thomas Tuchel wird den deutschen Rekordmeister nach der laufenden Saison vorzeitig verlassen. Sechs Spieltage vor Schluss hat der Titelverteidiger 16 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen und wird höchstwahrscheinlich nach elf Meisterschaften in Serie als Meister abgelöst.

Um wieder an die bisherigen Erfolge anknüpfen zu können, müssten Verantwortlichen nicht nur einen neuen Trainer verpflichten, sondern auch den Kader verändern. «Max Eberl ist geholt worden, um aufzuräumen», meinte Thon. Es sei an der Zeit für die sportlich Verantwortlichen, Flagge zu zeigen. «Der FC Bayern braucht neue Typen. Und er braucht hinten eine Ordnung, einen neuen Spielaufbau und einen Kopf im Mittelfeld. Harry Kane funktioniert, aber das reicht allein nicht aus», so der Weltmeister von 1990.