Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.21

Miss Universe Thailand Amanda Chalisa Obdam. Foto: The Nation

BANGKOK: Das Department of Mental Health hat Miss Universe Thailand Amanda Chalisa Obdam am Dienstag als Botschafterin für psychische Gesundheit des Landes entlassen. Das Ministerium hatte die Rolle an das 28 Jahre alte thailändisch-kanadische Model übergeben, nachdem sie die Schönheitskrone im vergangenen Oktober gewonnen hatte.

Der Schritt, ihre Ernennung zu widerrufen, kam, nachdem die Schönheitskönigin für ihre Facebook-Posts über die thailändische Politik kritisiert wurde. Am 16. Oktober postete sie eine Nachricht, in der sie jegliche Form von Gewalt gegen Menschen verurteilte. Zuvor hatte die Polizei Wasserwerfer mit Tränengas eingesetzt, um eine Kundgebung von unbewaffneten Demonstranten in Bangkok aufzulösen.

Die Generaldirektorin des Ministeriums, Panpimol Wipulakorn, erklärte, dass die Aufgabe der Botschafterin für psychische Gesundheit darin bestehe, die Arbeit im Bereich der psychischen Gesundheit zu fördern, Informationen zu verbreiten und sich an der freiwilligen Arbeit des Ministeriums zu beteiligen. Sie sagte weiter, dass sie Amandas Titel widerrufe, um Verwirrung in der Öffentlichkeit zu vermeiden.