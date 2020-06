Mehrwertsteuer für ausländische digitale Plattformen

E-Shopping erfreut sich in Thailand großer Beliebtheit. Ausländische Anbieter sollen jetzt besteuert werden, wenn sie ihren Service im Königreich anbieten. Foto: torwaiphoto/Adobe Stock

BANGKOK: Das Kabinett hat einen Gesetzesentwurf zur Erhebung der Mehrwertsteuer (VAT) auf internationale digitale Plattformen gebilligt und erwartet durch diese Maßnahme zusätzliche jährliche Nettoeinnahmen von 3 Milliarden Baht.

Die Regierung gab am Dienstag grünes Licht für eine Änderung des Einkommensgesetzes, um eine VAT-„E-Service"-Steuer von ausländischen digitalen Plattformen zu erheben, die keine Tochtergesellschaft in Thailand haben. Das Finanzministerium hatte vorgeschlagen, Einnahmen von ausländischen Internet-basierten Dienstleistungsanbietern in Thailand einzuziehen. Ein Sprecher sagte, die neue Steuer werde die Verbraucher nicht beeinträchtigen. Sie wird auf Websites, Anwendungen, Filme, Musik, Spiele und Hotelreservierungen von internationalen Plattformen erhoben werden, die derzeit keine Mehrwertsteuer zahlen