Von: Björn Jahner | 28.02.23

NONG KHAI: Die thailändische Regierung will den Zugverkehr zwischen der Provinz Nong Khai an der thailändisch-laotischen Grenze im Nordosten des Königreichs und dem Bahnhof Thanaleng in Laos in zwei Jahren auf 16 Hin- und Rückfahrten pro Tag erhöhen.

Die Arbeiten an der Eisenbahnlinie zwischen Nong Khai und Thanaleng in der Nähe von Vientiane wurden am 30. Juni 2022 abgeschlossen, sagte Tipanan Sirichana, stellvertretender Sprecher des Büros des Premierministers. Derzeit verkehrt der Zug zweimal am Tag und erleichtert das Reisen für Thailänder und Laoten.

In den nächsten zwei Jahren werden die Güterzüge 16 Hin- und Rückfahrten pro Tag mit 25 Waggons pro Zug durchführen. Bis 2026 sollen es 24 Hin- und Rückfahrten mit 25 Waggons pro Tag sein, informierte Khun Tipanan. Dies geschehe zusätzlich zu den internationalen Personenzügen, die in der Regel vier Fahrten pro Tag (Hin- und Rückfahrt) durchführen.

Foto: The Nation

Das thailändisch-chinesische Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekt, Phase 1 von Bangkok nach Nakhon Ratchasima, eine Strecke von 253 Kilometern mit sechs Bahnhöfen – Bangkok Apiwat Central Station, Don Mueang, Ayutthaya, Saraburi, Pak Chong und Nakhon Ratchasima – wurde von der Regierung beschleunigt. Das Projekt umfasst eine Investition von 179,413 Milliarden Baht und ein Depot (Chiang Rak Noi).

Der Bau von zwei Instanthaltungszentren (Saraburi und Khok Sa-ad) mit einem Investitionsbudget von 4,279 Milliarden Baht ist im Gange. Dazu gehört auch der Bau eines 8 km langen Eisenbahntunnels auf der 12,23 km langen Strecke zwischen den Bahnhöfen Ayutthaya und Pak Chong. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2027 geplant.