Massenexodus aus Bangkok nach Schließung von Baustellen

BANGKOK: Thailändische Medien sind voll von Berichten über einen Massenexodus von Arbeitern aus Bangkok, nachdem die Regierung die Baustellen in der Hauptstadt für einen Monat geschlossen hat.



Channel 7 verglich das Verkehrsaufkommen auf den Straßen und den Ansturm an den Busbahnhöfen mit dem Andrang zu thailändischen Feiertagen. Bauarbeiter missachteten die Anweisung von Samstag, ihre Unterkünfte an den Baustellen nicht zu verlassen. Viele Arbeiter hatten offenbar das Reiseverbot vorausgesehen und sich auf den Weg gemacht, bevor die Behörden die Lager umstellen ließen. Auf Websites wie Mor Panda und E-Saw Kayee Khao 2 wurden Arbeiter gezeigt, die eilig ihre Sachen auf die Rücksitze von Pick-ups packten und sich auf den Weg in ihre Heimatprovinz machten.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul hat alle Gesundheitsämter der Provinzen angewiesen, Arbeiter, die nach Hause zurückkehren, genau zu beobachten und auf Covid-19 zu untersuchen. Anutin gab die Anweisung bei einer Videokonferenz mit den Leitern der Gesundheitsämter der Provinzen, den Direktoren aller Krankenhäuser im ganzen Land und den Inspektoren des Ministeriums in allen Regionen.