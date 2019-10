Luftverschmutzung hat sich verschlimmert

BANGKOK: Die Behörde für Umweltverschmutzungskontrolle (PCD) hat am Dienstag um 7 Uhr für Bangkok und seine Vorstädte eine hohe Luftverschmutzung festgestellt.

Sieben Überwachungsstationen zeigten Staubpartikel-Werte an, die über dem in Thailand liegenden Grenzwert von 50 µg/m³ lagen. Mehrere Stationen meldeten beim PM2,5-Luftqualitätsindex 68. Unter den betroffenen Bezirken befanden sich Bang Phlat, Bang Kho Laem, Bang Sue, Phasi Charoen und der Unterbezirk Pak Nam, weiter in der Provinz Samut Prakan die Unterbezirk Mahachai und Om Noi. Die Luftverschmutzung könnte sich nach Angaben der Behörde bis zum 26. Oktober infolge einer Temperaturumkehr verschlimmern. Die Situation soll sich ab 27. Oktober verbessern, weil dann kühle Luft aus dem Norden in die Zentralregion strömt.