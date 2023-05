BANGKOK: Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa wird ab Oktober 2023 einen Airbus A380 auf der Route zwischen München und Bangkok im Winterflugplan 2023/2024 einsetzen.

Ab dem 28. Oktober 2023, dem letzten Tag der nördlichen Flugsommersaison (26. März bis 28. Oktober), wird Lufthansa den A380 zwischen München und Bangkok einsetzen. Das bedeutet, dass der erste Flug aus Thailand am ersten Tag der Wintersaison stattfinden wird, da der europäische Winter die beliebteste Reisezeit für das Königreich ist. Der Mega-Flieger ersetzt somit den A350-900, mit dem die Route derzeit noch bedient wird.

Die deutsche Airline hatte den A380 bisher noch nie zwischen München und Bangkok eingesetzt, wohl aber zwischen Frankfurt und Bangkok in den Jahren 2017 bis 2020. Darüber hinaus hatte Lufthansa auf der Strecke München–Bangkok noch nie eine First Class, zumindest nicht in den letzten 20 Jahren.

Nachfolgend die Flugzeiten mit dem A380 der Lufthansa auf der Route zwischen München und Bangkok (Suvarnabhumi) im Winterflugplan 2023/2024 :

München–Bangkok: LH772, 22.20-14.55+1 (11 Stunden 35 Minuten)

Bangkok nach München: LH773, 23.40-05.50+1 (12 Stunden 10 Minuten)

Neben Asiana, Emirates und Qatar Airways wird Lufthansa eine von vier Fluggesellschaften sein, die den A380 im kommenden Winterflugplan nach Bangkok einsetzen. Zusammen werden sie bis zu neun tägliche Abflüge haben.