Von: Björn Jahner | 22.01.23

Anne Bente, 72 Jahre, kommt aus Nürnberg und hat ein langes Berufsleben hinter sich. Als ihr Mann starb war sie plötzlich allein und überlegte, wie sie ihren Lebensabend gestalten möchte. Da ihr Sohn in Thailand lebt, folgte sie ihm ins tropische Königreich und fand in der Altersresidenz von Sunshine International in Hua Hin ihr neues Zuhause. DER FARANG unterhielt sich mit Anne über die Vorzüge des Ruhestands in Thailand und befragte sie über ihr Leben in den Tropen.

Seit wann leben Sie in Thailand und was waren Ihre Gründe zum Auswandern?

Mein Sohn Micha lebt bereits seit 12 Jahre in Thailand. Nachdem mein Mann verstorben war und ich allein war, folgte ich Micha ins Königreich, das ich bereits zuvor mit meinem Mann kennen und schätzen gelernt habe.

Wie wurden Sie auf Sunshine International aufmerksam?

Im Fernsehen habe ich einen Bericht über den Ruhestand in Thailand gesehen, woraufhin ich mich im Internet schlaumachte und schließlich auf Sunshine International gestoßen bin.

Wie haben Sie früher in Deutschland gelebt und wie leben Sie jetzt in Thailand? Und was ist der Unterschied?

Der Unterschied ist: In jüngeren Jahren macht man sich noch keine Gedanken über das Leben im Alter. Aber man sollte nie zu spät damit anfangen!

Wie entstand der Kontakt zu Sunshine International?

Telefonisch! Ich führte viele Telefonate mit Khun Goy, die sich sehr viel Zeit für meine Fragen genommen und mich sehr gut beraten hat. Bei unserem ersten Treffen führte sie mich durch die ganze Residenz und ich fühlte mich sofort gut aufgehoben, weshalb ich mich entschloss, hier meinen Lebensabend zu verbringen.

Welchen Service genießen Sie am meisten?

Das Leben in der Residenz ist hervorragend. Ich fühlte mich sofort willkommen und wie in einer großen Familie. Jeder hat sich gefreut und hat ein Lächeln auf den Lippen, eine Erfahrung, die ich so aus Europa schon lange nicht mehr kannte. Für mich ist das soziale Miteinander und die Fürsorge absoluter Luxus – angefangen von der guten Beratung und Pflege bis hin zu den anderen Ruheständlern, die bei Sun­shine International leben. Die meisten sind junggebliebene, rüstige Senioren, die ihr Leben selbst gestalten. Und wenn es nicht mehr so richtig klappt, dann stehen auf Wunsch liebevolle Pflegerinnen bereit. Wo gibt es so etwas in Europa?

Haben Sie keine Angst zu erkranken?

In Deutschland stellte man sich immer wieder die Frage, was man machen kann, wenn man alt wird und wer sich dann um einen kümmert, insbesondere bei dem zunehmenden Pflegekräftemangel. Dementsprechend überrascht war ich, als ich sah, wie unkompliziert die Pflege in Thailand umgesetzt und wie viel Respekt hier den Alten entgegengebracht wird. Alle Pflegerinnen bei Sunshine International sind professionell ausgebildet und eine große Hilfe für alle Bewohner. Man versteht sich mit dem Personal so gut, dass die persönliche Pflegerin fast wie eine gute Freundin ist, die einen bis zum Schluss begleitet.

Beste Freundinnen: Khun Goy (l.) steht Anne (r.) mit Rat und Tat zur Seite und hat immer ein offenes Ohr.

Wie wurden Sie in der Residenz aufgenommen?

Anfangs hat mich noch mein Sohn begleitet. Doch ich wurde sofort von allen anderen Gästen aufgenommen und mir wurde große Aufmerksamkeit geschenkt, weshalb ich mich sehr schnell eingelebt habe. Es wird hier so viel gelacht und es herrscht eine große Freude unter den Bewohnern, die einfach ansteckend ist. Das finde ich wunderschön!

Stellt für Sie die fremde Sprache keine Schwierigkeit dar?

Nein, wenn man Englisch kann, hat man keinerlei Probleme. Ich selbst habe jedoch Thai-Unterricht begonnen, damit ich mich mit den Pflegerinnen intensiver unterhalten kann und das macht mir wirklich Spaß.

Ihre Worte an die Leserschaft des Magazins DER FARANG:

Wir alle sollten über unser Leben im Alter nachdenken, insbesondere betreffend Pflege und Betreuung. Wenn Sie ihren Lebensabend in Thailand verbringen möchten, kommen Sie doch einfach mal vorbei, schauen Sie sich in Ruhe um und lassen Sie sich beraten.

