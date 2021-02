Written by: Björn Jahner | 18/02/2021

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Bangkok Expressway and Metro (BEM) hat sogenannte „Tap & Scan Points“ an den Mautstellen auf dem Si Rat-Outer Ring Road Expressway und dem Udon Ratthaya Expressway zwischen Bang Pa-in und Pak Kret installiert, an denen die Mautgebühr bargeld- und kontaktlos entrichtet wird.

Für den Bezahlvorgang wird eine Visa-Debitkarte, eine Visa-Kreditkarte (Visa PayWave) oder eine MasterCard (MasterCard PayPass) vorausgesetzt. Das „Tap & Scan“-Verfahren ist einfach, schnell und bequem: Am „Tap & Scan Point“ anhalten, das Fahrerfenster öffnen und mit der jeweiligen Visa-Card oder MasterCard kurz das WiFi-ähnliche Symbol auf dem Bezahlgerät berühren – und schon wird der anfallende Betrag vom Konto abgebucht.