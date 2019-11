Kenianerin hatte über ein Kilo Kokain geschluckt

Ein Kokainschmuggelversuch flog am internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok auf. Archivbild: Fotolia.com

BANGKOK: Eine kenianische Frau wurde am Samstag mit mehr als einem Kilogramm Kokain im Magen auf dem Flughafen Suvarnabhumi festgenommen.

Niyom Termsrisuk, Generalsekretär des Narcotics Control Board (ONCB), berichtete auf einer Pressekonferenz, die Frau sei aus Angola angereist. Eine Röntgenaufnahme habe gezeigt, dass sie 1,2 kg Kokain geschluckt hatte. Zollbeamte haben weiter eine 19-jährige Thailänderin geschnappt, die 3 kg Kokain am Grenzkontrollpunkt in Nong Khai ins Land schmuggeln wollte. Die Frau wurde auf der Thai-laotischen Freundschaftsbrücke festgesetzt.

Seit Beginn des letzten Geschäftsjahres im Oktober 2019 hat die Polizei in 22 Fällen insgesamt 30 kg Kokain sichergestellt. Die meisten Verdächtigen sagten, sie hätten die Drogen von ausländischen Lieferanten bezogen. Laut Niyom ist Kokain in Thailand weniger verbreitet ist als andere Drogen. Es wird hauptsächlich an wohlhabende Partygänger und Gäste von Nachtclubs verkauft.