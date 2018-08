Die erste Aufnahme, als die 13 Jugendlichen in der Höhle Tham Luang in Chiang Rai von Rettungstauchern gefunden wurden. Foto: The Nation

CHIANG RAI: Ausländische Medien können die 13 Mitglieder der „Mu Pa“ (Wildschwein)-Fußballmannschaft interviewen, wenn mehrere Bedingungen erfüllt werden.

Die jugendlichen Fußballspieler und ihr Trainer waren im Juli in der Höhle Tham Luang in Chiang Rai von Hochwasser eingeschlossen und wurden in einer dramatischen Such- und Rettungsaktion herausgeholt. „Wenn Sie sich an die zuständigen Behörden wenden und die Richtlinien einhalten, können Sie das Interview führen“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Generalleutnant Werachon Sukondhapatipak am Donnerstag, nachdem der US-Sender ABC News sein Interview mit den Mu-Pa-Mitgliedern ausgestrahlt hatte.

Die Richtlinien erfordern zum Beispiel die Anwesenheit eines Psychologen während der Interviews und die Einreichung der Fragen. ABC News ist die erste Nachrichtenagentur, die um eine Genehmigung für eine „konstruktive Kommunikation“ gebeten hatte. „In der Warteschlange für Interviews sind jetzt NBC News und CNN“, sagte Werachon.