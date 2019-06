Von: Redaktion DER FARANG | 15.06.19

BANGKOK/PATTAYA: Die Immigration will verstärkt gegen kriminelle Ausländer und in Pattaya gegen Ladyboys vorgehen, die ausländische Touristen bestehlen.

Das hat der Leiter der Immigration, Generalleutnant Sompong Chingduang, auf einer Pressekonferenz verkündet. Er gab zudem die Verhaftung von zwei Ausländern bekannt. In Bangkok wurde ein 24-jähriger Mann festgenommen, der wegen Drogenhandels in den USA gesucht wurde. Er reiste am 12. Februar 2019 über den Flughafen Suvarnabhumi nach Thailand ein und benutzte dabei einen Reisepass mit einem anderen Namen. Ein 57-jähriger Belgier wurde in Pattaya im Besitz von Kokain festgenommen. Ebenfalls in Pattaya setzte die Polizei drei Ladyboys fest, die zwei indische Touristen bestohlen hatten. Drei Männer im Alter zwischen 24 und 34 Jahren wurden wegen Bandendiebstahls verhaftet und angeklagt.