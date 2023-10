KOH SAMUI: Am Dienstag (10. Oktober 2023) hat die Polizei auf Koh Samui einen Dänen festgenommen, der illegal Schusswaffen besaß.

Nach den strengen Maßnahmen, die nach der Schießerei im Siam Paragon Einkaufszentrum in Bangkok eingeführt wurden, führte die Polizei am Dienstag eine Untersuchung über legale und illegale Waffenbesitzer im ganzen Land durch und entdeckte einen Dänen auf Koh Samui, der Waffen online bestellt hatte.

Beamte der Einwanderungsbehörde, der Touristenpolizei, der Polizeistation Bor Phud und der Provinzpolizei Region 8 erwirkten einen Haftbefehl des Gerichts und führten eine Razzia in der Wohnung des Ausländers in Soi Khao Phra im Bezirk Koh Samui durch.

Foto: Facebook/เรื่องเล่าเช้านี้

Die Beamten entdeckten und beschlagnahmten in dem Haus drei Pistolen, eine Schrotflinte und Hunderte von Patronen. Der Däne gab den illegalen Besitz der Schusswaffen zu. Er behauptete, er habe eine Vorliebe für Waffen und wolle seine Sammlung ausbauen. Deshalb habe er alle Schusswaffen und Kugeln online bestellt. Die Beamten gaben nicht an, ob die Online-Shops in Thailand oder im Ausland ansässig waren.

Dem Dänen droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren, eine Geldstrafe von bis zu 20.000 Baht oder beides, weil er eine Waffe ohne Erlaubnis besessen hat, gemäß Abschnitt 7 des Gesetzes über Schusswaffen, Munition, Sprengstoff, Feuerwerkskörper und Feuerwaffenimitate.