Von: Redaktion DER FARANG | 19.04.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Quecksilbersäule stieg am Donnerstag in Bangkok auf 40 Grad Celsius an. Für 35 Provinzen werden heiße bis sehr heiße Tage mit Sommerstürmen vorhergesagt.

Das meteorologische Amt appelliert an die Bevölkerung, Aktivitäten im Freien zu vermeiden und sich bei Sommerstürmen mit böigem Wind fern von großen Bäumen, ungesicherten Gebäuden und Werbetafeln zu halten. Derzeit hat eine Niederdruckzelle Thailand fest im Griff. Sie bringt den nördlichen Regionen heißes bis sehr heißes Wetter. Im Großraum Bangkok herrschen Temperaturen zwischen 37 und 40 Grad Celsius, im Norden sind es 39 bis 43, im Nordosten bei 37 bis 41, in Zentralthailand 37 bis 42 und im Osten 34 bis 39. Es werden heftige Gewitter im unteren Norden, Nordosten, in Zentralthailand und im Osten erwartet. Im Süden mit Höchsttemperaturen zwischen 33 und 37 Grad wird es vereinzelt Gewitter geben.