Von: Redaktion DER FARANG | 16.10.19

BANGKOK: Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha erwartet, dass die Staatsbahn (SRT) und das von Charoen Pokphand geführte Konsortium am 25. Oktober den Vertrag über den Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke der Eisenbahn als Verbindung zwischen drei Flughäfen unterzeichnen.



Das Konsortium hatte die Ausschreibung für die High-Speed-Strecke mit 224 Milliarden Baht gewonnen. Die Eisenbahnlinie soll im Jahr 2024 eingeweiht werden. Die Vertragsunterzeichnung zwischen der SRT und dem von der CP geführten Konsortium konnte am 15. Oktober nicht stattfinden, da der vorherige SRT-Vorstand am 1. Oktober zurückgetreten war. Am 8. Oktober verschob Verkehrsminister Saksayam Chidchob die Frist für die Unterzeichnung auf den 25. Oktober mit einem neuen SRT-Vorstand. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke verbindet drei internationale Flughäfen - Don Mueang in Bangkok, Suvarnabhumi in Samut Prakan und U-Tapao in Rayong.